Opinión 24-12-2016

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Andinia”, de Francisco Ortega?

La obra, es de alguna manera, la continuación de la novela “Logia” del mismo autor y comentada en este medio periodístico el 01-10-2016. Se trata por cierto de un relato ficticio y básicamente de aventuras y entretención para adultos, pero en el que se mezclan hechos históricos fidedignos que le dan verosimilitud a lo que se narra.



El libro es entretenido, liviano de leer, por lo que no espere encontrar en él recursos de prosas bellas, figuras retóricas, etc., lo que sí descubrirá, por las referencias que se hacen, son lugares, acontecimientos mundiales, libros de autores que refuerzan lo que se cuenta. Por ejemplo, el texto “Pacha Pulai”, de Hugo Silva, en donde se rescatan dos interesantes mitos chilenos, en lo tecnológico, el Boson de Higgs, y muchos más.



En otro ámbito, deja a los lectores orientados a ratificar algunos enigmas que se detallan, como es el caso de la Virgen de Guadalupe de México, tanto en lo referentes a sus ojos, la inclinación de su cabeza, como sobre su manto y el simbolismo que contiene. Además, aunque usted no lo crea, resuelve la interrogante ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? y lo hace magistralmente, dando los fundamentos ya sea de la perspectiva creacionista o la evolutiva. ¡Notable!



A pesar de ser una novela toma en cuenta realidades bastante serias de nuestro tiempo, como es el problema del agua y conjetura acerca de ello con suposiciones que quizás no estén muy lejos de la verdad.



Por ser este texto una continuación del libro “Logia”, abunda en él muchos simbolismos, sucesos que aparecen en la Biblia y mucho de teorías conspirativas y poderes fácticos,y de verdades ocultas para el común de las personas.



Sobre esta temática ,que hay mucho que ignoramos y que siempre hay más de lo que se dice, que es la trama del texto, apareció el 12 de noviembre del 2016, en “El Mercurio”, un artículo de Sebastián Cerda que titula “Vivimos en tiempos en que se duda de todo: Es la era de la conspiranoia”. Por ejemplo, las dudas son las reales causas de la caída de las torres gemelas; la llegada del hombre a la luna o los alienígenas del Area 51; más todavía, Cristián Contreras, llamado también Dr. File en el Programa “Mentiras Verdaderas”, señala que el concepto conspiranoia, “fue creado por los mismos conspiradores para que creamos que no hay ningún gobierno en las sombras, que la única verdad es la oficial”; el autor de este libro, a su vez, opina en el mismo artículo: “Hoy vivimos en una época muy psíquica, muy descreía, donde la cantidad de información e influencias que tenemos nos hace pensar que todo es corrupto, todos tienen agendas secretas, y eso aumenta más la conspiranoia. Desde la época de las redes sociales tendemos a pensar que hay poderes secretos en todo”.



Conforme a lo anterior, y si usted también ha visto Discovery o History Channel, no queda otra actitud que enfrentarnos al dilema: creer o no creer.



Como último comentario, puedo decir que el libro ayuda bastante a conocer lugares que se describen detalladamente, además se explica en qué consiste el plan “Andinia” que es el que da el título, e incluye una buena dosis de erotismo.



Como dato especial: la información astronómica y ocular presente en la “Tilma”, de la Virgen de Guadalupe es legítima y fue investigada por la Nasa entre 1977 y 1981. Un laboratorio subterráneo Andes está siendo construido en la frontera norte de Chile y Argentina; en 1829, el norteamericano Jeremíah N. Raynolds se perdió en Tierra del Fuego y declaró haber encontrado Dioses antárticos que silbaban letanías en las que se escuchaba “tekeli li”. Hay más…pero basta con esto.



La disyuntiva es creer o no creer o separar el trigo de la paja, lo que es ficción y lo que es realidad. ¡Bonita tarea!



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE