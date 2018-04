Opinión 21-04-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Anécdotas de la Guerra del Pacífico III”, de Rafael Mellafe y Mauricio Pelayo?

Este texto editado el 2011, sigue a los precedentes, el primero escrito por Paz Larraín y Ángel Soto y el segundo, también de Mellafe y Pelayo.



¿Cuál es su novedad? Precisamente las anécdotas que nos cuenta la historia. Son relatos que ayudan a comprender lo humano, siempre tan esquivo, con sus glorias y miserias. Así, en la narración se va desenvolviendo ante el lector una visión particular de hechos de la historia de nuestro país, que sorprende. Se presentan antecedentes que tenemos o existen y que no sabemos ver, o desconocidos porque muy pocas veces nos los han contado. Por ello, su contenido permite ampliar o ajustar en hechos puntuales la mirada sobre el pasado de Chile, y descubrir, por otra parte, el tesoro oculto de la riqueza que posee nuestra historia.



Conviene advertir que en estas páginas encontrará momentos especiales de ese tiempo (la Guerra del Pacífico) que nos muestran sus luces y sombras; la crueldad de una guerra, las injusticias que se cometieron y que una vez descubierta la verdad, fue demasiado tarde para reparar el mal irremediablemente causado. El anecdotario invita pues, también, aparte del conocimiento, a la reflexión, al trabajo por la paz, a la tolerancia y a evitar la polarización y el fanatismo.



El lenguaje que se utiliza es sumamente entretenido, de fácil asimilación y pintoresco, que ya se lo quisieran las historias de las Mil y una Noche. A grosso modo diré que se cuentan anécdotas sobre: La venganza del capellán, el perro del regimiento, la mascota del Lautaro, el chingue y varios otros. También aparecen en el contexto anecdótico lo que publicaron diferentes diarios sobre el Combate Naval de Iquique. Por ejemplo: diario el Comercio de Iquique, el Diario Oficial del Perú, el New York Times, y otras informaciones que muestran lo cercano o lejano que estaban de los sucesos ocurridos y que vuelve a ser un llamado de atención a que los medios tengan veracidad de aquello que publican.



Se cuentan una variedad de sucesos policiales que ocurrieron en esa época, tales como el “auto disparo”, “el duelo de sables”, “desórdenes en el batallón”, “escape a prostíbulo”, “atropellado por un tren”, “muerto por error”, y otros tantos. Hay otras que son realmente emotivas como: la de Luis Cruz Martínez, antes de pertenecer al ejército; la de Mayor Guíñez y las minas del Morro de Arica.



El texto se divide en 6 capítulos y el último se refiere a “El pago de Chile”. Conviene conocerlo porque es triste, doloroso, además de injusto y vergonzoso. No cabe duda que llama a una reflexión profunda y a tener una actitud solidaria y de justo reconocimiento a lo épicamente ganado y que ha sido omitido.



Finalmente, sólo decir que las anécdotas están insertas en chilenos que recorrieron desiertos, mares y cordillera, viviendo en cada uno de ellos más de una aventura, que fueron hombres y mujeres que sentían, reían, lloraban, sufrían privaciones como cualquier persona en la vida diaria, de antes y/o de ahora.



El libro nos lleva a comprender y tener un ideal de mayor humanidad, a valorar la vida y el medio en que vivimos y convivimos. ¡Conviene leerlo!



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE