Opinión 07-09-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Astrofísica para gente apurada”, de Neil Degrasse Tyson?

“No hay ninguna verdad tan lejana que no se pueda al fin alcanzar, ni tan escondida que no se pueda descubrir” (Lc. 12,2).



La obra es una fascinante entrada al conocimiento de lo que es el universo, de los elementos que lo componen, de las leyes que lo rigen y de los misterios que aún no han sido revelados. Permite acercarse a la comprensión de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño, y, de paso, percatarse del sentido de nuestra propia existencia como seres humanos, de tener la sabiduría, la perspicacia de aplicar este conocimiento y evaluar nuestro lugar en el universo.



Con un lenguaje sencillo, ofrece una cercanía para tener las nociones básicas, pero claras, acerca de los bosones, los leptones, los quarks, positrones, neutrinos, hadrones, helio, nebulio, antimateria, materia oscura y mucho más. Expresa cuál es su función e importancia en la realidad cósmica.



En su contenido el texto nos informa que:



1.- Sin quererlo, los físicos estadounidenses Arno Penzias y Robert Willson en 1964, hicieron la primera observación de la radiación de fondo de microondas.

2.- Si la Tierra hubiera estado mucho más cerca del Sol, los océanos se habrían evaporado. Y si hubiera estado más lejos, los océanos se habrían congelado. En cualquiera de los dos casos, la vida tal como la conocemos no habría evolucionado.

3.- Que hace 65 millones de años, un esteroide de 10 billones de toneladas cayó en lo que es hoy la Península de Yucatán y exterminó a más del 70% de la flora y fauna de la Tierra.

4.- Que la gran mancha roja de Júpiter es un furioso anticiclón que ha estado soplando durante al menos 350 años.

5.- Que el físico y sacerdote belga Georges Lamaitre, desde 1927, es considerado el padre de la cosmología del Big Bang.

6.- Que las dos galaxias vecinas más cercanas a la nuestra están a 600 mil años luz de distancia.



Se plantean además varias interrogantes, por ejemplo: Si el universo se expandirá por siempre o no; Si ha estado siempre presente; si hubo un comienzo y qué pasó antes de ello. Qué tan vacío es el vacío del espacio; Porqué el Everest es la máxima altura que puede alcanzar una montaña en la Tierra, etc.



El Universo, del cual el ser humano junto con el planeta Tierra, forma parte de un asombroso concierto sideral. Así, nuestra galaxia contiene más de 100 mil millones de estrellas y el Universo conocido alberga unas 100 mil millones de galaxias y cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Ante este escenario, pudiera tener sentido la frase del Salmista: “Qué es el hombre para que te acuerdes de él”.



La astrofísica, la radioastronomía y la cosmoquímica nos muestran la grandeza del lugar que ocupamos en el espacio, nuestra grandeza y nuestra pequeñez, los riesgos que tiene la Tierra, tanto externos como internos lo que conlleva inexorablemente a cuestionar la forma en que se relacionan entre sí los seres humanos, en donde la ignorancia, el egoísmo de gravedad extrema de algunos, no permiten que aparezcan conductas virtuosas, valóricas y fraternas.



El conocer la verdad de lo que es el Universo y no lo que parece ser, nos cuestiona de que en la faz de la Tierra haya personas que caminan sin comida y sin, entre ellos muchos niños y que las personas se destruyan por ideologías, dogmas religiosos o políticos.



“La verdad nos hará libres”, Juan 8, 32. ¡ Comparto eso! Y este libro ayudará, sin duda.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE