Opinión 08-06-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Ateos fuera del closet”, de Cristóbal Bellolio?

El libro de este abogado y profesor universitario, entre otras distinciones, tiene el mérito de plantear lo que significa ser ateo y fundamentarlo debidamente. Además, tiene la particularidad de mostrar al lector lo que dice y lo que el texto lleva también implícito tácitamente.



Se puede desprender de sus 7 capítulos tres cuestiones fundamentales:



1.- Que su postura atea tiene una profunda base racional que justifica plenamente su visión del mundo y de la vida. En realidad, el ateísmo no es cosa nueva, tampoco pretende amedrentar ni ofender a nadie. Sus reflexiones están orientadas principalmente el de afirmar su convicción. Está ajeno al fanatismo e imposiciones. Su pensamiento está lejos de coaccionar, disuadir o proscribir y tiene arraigada su base en lo experimentable, en los avances de la ciencia y en su no creencia en la existencia de una inteligencia divina creadora que tenga injerencia en los aconteceres de las vidas de las personas. Su tesis central, en consecuencia, es que el teísmo es falso.



Explica porqué el ateísmo no es ni una herejía ni una apostasía e incluso rechaza que la posición atea tenga una connotación fundamentalista, es decir, que rechace que exista una mínima posibilidad de estar equivocado. Lo que sostiene, es que después de severos escrutinios es la mejor respuesta que se tiene por el momento. En este sentido convendría recordar la incógnita que se tiene sobre Jaime Galté.



En su argumentación incluye una histórica indagación de las diversas religiones y creencias que son fácilmente entendibles, nombrando algunas citas que lo avalan. Por lo tanto, lo que el autor postula es de alto contenido documental.



2.- En segundo lugar, es un buen tema para aquellos que tienen convicciones religiosas, ya que les puede dar la oportunidad de explicarlas adecuadamente, puesto que hay muchos que creen sin saber porqué. En este caso faltaría un razonamiento riguroso sobre esta materia que convendría una claridad del todo necesaria. Por ejemplo: El caso de los dogmas, que en su oportunidad y en su tiempo fueron útiles por atendibles razones, pero hoy requiere, en este mundo globalizado en que la información es transversal e instantánea, una explicación racional correspondiente; algo así, como la interpretación de los símbolos que si se toman literalmente parecen un absurdo, teniendo muy por el contrario, profundos significados.



3.- Que el problema de la sociedad actual no es creer o no creer, es básicamente falta de humanidad, de honestidad, hermandad, solidaridad y una manera de vivir acorde a las necesidades que se tienen como especie humana. Lamentablemente, muchos que ostentan poderes económicos, políticos, etc., basan su actuar en el egoísmo, la indiferencia y la irrelevancia de los medios con tal de adquirir fines personales. Con todo, como la esperanza es una virtud típicamente humana, hay instituciones que trabajan por la verdad y la fraternidad, cavando tumba a los vicios y erigiendo templos a las virtudes. En consecuencia, es trabajo para creyentes y no creyentes.



Finalmente, el texto es de gran exigencia reflexiva, aunque fácil de seguir en sus explicaciones, tal vez convendría concluir de su lectura que sería apropiado, para llegar a buen puerto, el tener libremente una visión ecléctica y meliorista. La humanidad lo necesita.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE