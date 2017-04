Opinión 08-04-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Autopsia”, de Alberto Mayol?

Precisamente en este período, en que están cercanas las elecciones de representantes de los ciudadanos, tanto de Congreso como en la Presidencia de la República, resulta indispensable su lectura, ya que a más de dejar al desnudo una realidad que muchos quisieran ocultar, hace un análisis de los casos que han sacudido a Chile en lo político e institucional. La temática es descubrir lo profundo, lo causante (de ahí el título de “Autopsia”, de casos como la crisis de la elite (cualquiera que sea), y ¿Por qué sus conspicuos miembros pasaron de ser intocables a convertirse en material de humoristas u objeto de querellas judiciales?, o ¿Por qué todos los días aparecen revelaciones impensables en la prensa?, etc.



En el texto hay mucho de sátira, pero que sin duda hace meditar sobre ello, ya que entrega los fundamentos que lo avalan. Así, por ejemplo: “su diputado, su senador, su gobierno, levantaron la voz contra los abusos y pidieron penas más duras, sin embargo, ese ciudadano no pudo ver (porque en el noticiero no lo daban), que mientras sus líderes vociferaban en contra de los abusos, reducían las sanciones por colusión y no presentaban cargos a las grandes empresas, por no pago de impuestos”. Se demuestra que se abusa de la confianza de las personas: “El ciudadano pudo ver varios casos de corrupción y siguió confiando, vio la colusión de las farmacias y, siguió confiando; vio el escándalo de una multitienda, habiendo sido estafado (junto con un millón más) por los dueños de la compañía que habían ganado su dinero abusando de los consumidores; vio todavía algo gravísimo, el descubrimiento del financiamiento fuera de la Ley de la política. (Las empresas pagaban a los político… y vio que sus representantes no lo representaban a él, sino a sus financistas, los que a su vez, abusaban de él…)



Este libro hace despertar, hacer ser realista, prudente, inteligente y visionario. Para eso sirve.



Detalla los actos de corrupción MOP-GATE, Corfo-Inverlink, Publicam-Servel, EFE, a principios del año 2000. El caso de Spiniak y posterior, el caso de Sebastián Dávalos (hijo de la presidenta Bachelet). Marcelo Bielsa v/s Sebastián Piñera. La colusión del papel higiénico, el Grupo Penta, el avión privado de la campaña de Marco Enríquez-Ominami. Incursiona en otros ámbitos bastante interesantes como los ministros de Sebastián Piñera (con nombres y apellidos), quiénes eran, y porqué los escogió, o porqué en el mundo político-empresarial piensan que tener como presidente a Ricardo Lagos es una opción beneficiosa, ya que así aparece de conveniencia para la estabilidad y, de paso, tener la representación teatral de la izquierda en el gobierno.



En lo económico explica porqué la promesa de utilidades de esa índole para todos, bajo el concepto que fuese (en este caso el “chorreo”), es por completo falaz y políticamente efímero.



Muestra que estamos en una cultura del consumismo y del endeudamiento, de la que es difícil salir, con lo publicitario mostrándolo como virtud y con una educación que no forma para “ser”, sino para “parecer”.



Toca también la situación sobre la discusión sobre las pensiones y las Isapres; y lo que se llamó “la cocina”, donde la realidad era la de “cocinar las leyes”. Alude también el caso de los pinocheques y aspectos de este caso que asombrarán a muchos.



Aparece un comentario de Sergio Melnyck argumentando 44 formas de probidad en Chile; esto, para justificar todos los actos de corrupción que se han descubierto. ¡Digno de Ripley!



La narración contiene una apología a escritores chilenos. Un poco de historia, como de quienes se opusieron durante 20 años a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, los que se negaban al matrimonio civil, a los cementerios laicos, etc., etc.



Aparecen las “vueltas de chaqueta”, como el caso del dirigente Iván Fuentes, líder de la movilización social en Aysen en el 2012. Además de su “mea culpa”, también las inconsecuencias de la Concertación, etc.



Se explicitan 12 casos que comprometen a lo que eran conspicuas personas e instituciones y que por sus hechos han ido perdiendo cada vez más credibilidad. Asimismo, se hace mención a las 54 Reformas Constitucionales que dieron legitimidad a la Constitución de 1980; la metamorfosis de los políticos; los embates y cuestionamiento a la justicia y a las partes interesadas en ello.



Realmente bueno es lo que atañe al “doble pensar”, algo complicado de entender a primera vista, pero bastante profundo, con alusión a Edipo de la tragedia griega.



El texto se da el lujo de estudiar el contexto de Jesús de Nazareth y Mahoma, con muchas curiosidades en ello.



Hay para rato con este texto, y que está contenido en 380 páginas.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE