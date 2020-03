Opinión 07-03-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Big Bang”, de Alberto Mayol?

Principalmente es un texto contingente a lo que ocurre hoy en nuestro país y que se destacó por sus especiales características a partir de octubre del año pasado.



Puede decirse que en general, el libro en 16 capítulos intenta interpretar lo que comienza a ocurrir en dicho mes y permitir su comprensión: entregar elementos para evaluar el destino de lo que está sucediendo y tratar de responder a la inquietante pregunta ¿qué cree que irá a pasar con todo esto? La visión del autor para dar respuesta a todo lo anterior, articula enfoques que van desde la psicología, antropología, sociología, filosofía y la economía, que posibilitaría captar de mejor manera temas y problemas muchas veces presentados y entendidos con una artificial dificultad. Con todo, conviene advertir al lector que en parte su lectura no resulta fácil de comprender ,atendido al dilatado y un poco denso lenguaje sociológico, además, que algunos pasajes podrían incomodar por el contenido ideológico mediante el cual se pretende llegar a conclusiones.



Una larga lista de realidades aparecen descritas, como es el caso de la corrupción, el arreglo bajo la mesa, la traición de aquello que se negoció “bajo cuerda”,- que es más frecuente de lo que se creía-, de la injusticia en la distribución de recursos, la escasez de mujeres en lugares de poder, el desprecio por los pueblos originarios, el alto valor de los remedios, el financiamiento ilegal de la política, el abuso, las AFP, la delincuencia, el Transantiago, las condenas “ridículas” a grandes personajes con algunas “clases de ética” por estafas millonarias, las traiciones de las instituciones, etc.



Algo novedoso lo encontrará en cómo A. Mayol intenta explicar el fenómeno económico-social en Chile basado en el libro de Job del Antiguo Testamento, y lo no tan novedoso de la política del “no molestar para poder seguir igual”.



En general, se puede decir que hay mucho de denuncia y de interpretación. Pero lo importante de su lectura es discernir entre los dichos y los hechos y, sobre todo, concluir en que cualquiera sea el resultado del fenómeno social actual, se debe tratar de evitar por todos los medios el fanatismo, la intolerancia y la soberbia.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE