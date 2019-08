Opinión 03-08-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Chilenas”, de María José Cumplido?

El libro tiene toda una razón de ser. Es una denuncia de los estereotipos culturales, que por siglos se ha mantenido en cuanto a invisibilizar el valor de la mujer, su capacidad, su aporte a la cultura y al progreso. No es que no hayan existido mujeres excepcionales en la historia, sino que no se les ha dado el reconocimiento debido, o se las ha relegado a un segundo o tercer plano donde reina el silencio, y así, por desconocimiento, generaciones enteras se han privado de admirarlas debidamente.



Desde la antigüedad hay destacadas mujeres. Piénsese en Hipatía, de Alejandría (filósofa neoplatónica destacada en matemáticas y astronomía), Irene (768 al 803 d.de C. gobernó al Imperio Bizantino por 35 años), Juana de Arco (con 18 años dirigió al Ejército Francés), Helen Blavatsky, (fundadora del teosofismo o teología mística), etc. Las más actuales como, Lise Meitner (física descubridora del protactinio), Jane Goodall (primatóloga), etc.



Romper estereotipos machistas asentados por siglos es muy difícil de revertir por estar internalizados culturalmente. Recordemos la desvalorización que tuvo en Chile la insigne poetisa Gabriela Mistral, que sin embargo, fue admirada en el mundo por su literatura y sus conocimientos en educación. Muchos desconocen aún su grandeza.



El texto “Chilenas” comienza preguntándose por qué se pueden ver en numerosos lugares (plazas, parques y otros) estatua de militares hombres, pero ¿dónde están las figuras femeninas?, ¿dónde están las que lucharon por derechos que hace 100 años no tenían?, ¿no merecen acaso sus propias estatuas?



La obra pone al desnudo el hecho de que por siglos las mujeres han tenido que superar abusos. Se las ha etiquetado de histéricas, encerrado en instituciones, se les ha prohibido votar, negado a educarse en universidades y, por mucho tiempo, no tener un trabajo e independencia económica. Hoy, cuando esta sombra oscura comienza a disiparse, quiere rescatarse la vida de mujeres que han sido importantes en la historia de Chile, protagonistas de una época. Se narran 10 existencias sobresalientes, entre ellas: Eloísa Díaz, Elena Caffarena, María Antonia Palacios, en las cuales descubrirá y se asombrará de cuestiones que por lo general se desconocen. Por cierto, no se agota con esto el aporte de la mujer a nuestra sociedad, se podría citar a Marta Brunet, escritora (Premio Nacional de Literatura), Inés Enríquez Fradden (Primera diputada 1958), María Teresa Ruiz (astrónoma chilena descubridora de una supernova al momento de su explosión, de dos nebulosas planetarias y del primer súper planeta conocido)…así muchas más.



En Chile las investigaciones y libros sobre la historia de las mujeres, son pocos. En consecuencia, hay todo un lado de la historia que no estamos viendo. Por eso es interesante el libro, porque permite conocer, reconocer y admirar a mujeres que siendo relevantes, han sido omitidas en el acervo común de la gente. La historia es importante y más aún conocerla.



¿A alguien se le podrá ocurrir que estudiar la historia no es de suma importancia, necesaria y de responsabilidad de existencia, y no opcional?







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE