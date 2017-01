Opinión 14-01-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Crónicas de Linares”, de Manuel Quevedo Méndez?

Es cierto que se ha comentado ya en varias oportunidades este texto, editado el año recién pasado por el autor y referido a Linares y a su historia en un determinado tiempo, como el muy buen artículo de la columnista Rut Duarth, en este mismo medio periodístico de fecha 05-11-2016, pero como “a buen señor, todo honor”, quiero exponer brevemente mi modesta opinión de esta obra.



En filosofía y en psicología se afirma que: nadie ama lo que no conoce, y sólo las cosas que conocemos y queremos son las que nos hacen sufrir, añorar y sentir desazón u orgullo de ellas. Estas Crónicas de Linares contribuyen a que los actuales linarenses conozcan sus raíces, conozcan lo que tuvieron y tienen y así actuar en consecuencia para que esta Comuna pueda seguir la senda de progreso que con tanta razón se merece.



Decía don Carlos Camus (página 60): “hay mucha gente que no sabe vivir en la verdad” y como la verdad nos hace libres, es bueno conocer esta verdad linarense, por tanto, todo habitante de esta bella tierra podrá sentirse así estimulado de aportar con su granito de arena y en positivo, al mayor engrandecimiento de ella y sacudirse la modorra, la indiferencia, la apatía, que por desconocimiento de lo que hemos sido nos pesimisa e inmoviliza.



Veamos entonces, a grosso modo:

- En el libro encontrará personajes destacados que dieron vida y alma a la ciudad y que son dignos de emulación, entre los que se cuentan deportistas, comerciantes, políticos, educadores, poetas, músicos, compositores, pintores, escultores, folcloristas, hombres eminentes de fe, dramaturgos, fotógrafos, empleados públicos, etc.

- Descubrirá cómo surgieron muchas instituciones que dieron vida a la comunidad, entre ellas: Iansa, bancos, bomberos, hoteles, museo de arte y artesanía, hospital, liceos emblemáticos (como el Liceo de Niñas, hoy desaparecido), coro polifónico, etc.

- Conocerá eventos que se han realizado en esta ciudad y que asombrarán al que los desconoce, entre ellos: Sede del Segundo Festival Internacional de Coros, Sede del XIX Campeonato de Tenis de Mesa, Sede de los II Campeonatos Nacionales de Basquetbol, Sede de la VI muestra cultural, Décimos Juegos Hispánicos, Décimo segundo congreso nacional de instituciones españolas y muchos más.

- Podrá entender la simbología que contiene el Escudo de Linares y otras obras de escultura, además del porqué del nombre de instituciones de la ciudad.

- Apreciará, y por sobre todo, respetará el patrimonio cultural de la comuna en que vivimos.



En fin, hay mucho que aprender de la historia de Linares, mucho de lo cual sentir orgullo, innumerables testimonios de vida, lugares emblemáticos, significados casi esotéricos de variadas realidades, los cuales motivarían nuestro accionar en el día a día de la existencia, ya sea aquí o en donde en suerte, o por destino se viaje y resida.-



Un último comentario: el libro es ameno, cada historia es breve, pero descriptiva, incentiva en cada página ir conociendo qué otra cosa interesante aparece en la siguiente. Así sucede cuando se habla de aquello que queremos. Siempre anhelamos más.



¡Linares!… su himno, creado en 1944, debería ser conocido por todos e interpretado cada mañana en los colegios desde la más tierna infancia.



Termino con palabras del poeta Nicomedes Guzmán (página 134) Linares…” la tierra de alamedas y saucedales, rumor de acequias, cantar de ríos lejanos, boscajes cortados a media altura, por el restallido de tejas de recia techumbre, todo ello envuelto en un cielo tan azul y transparente que hace suponer un derrumbe de estrellas. Ciudad del Sur”.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOY