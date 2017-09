Opinión 02-09-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “¿Cuándo se jodió Chile?”, de Claudio Fuentes S.?

Es válido preguntarse ¿es efectiva o pertinente esta pregunta? El autor piensa que sí, pero determinar cuándo y porqué, es el motivo de posibles controversias. En todo caso, algunos antecedentes aportados en la obra inducen a pensar que esta situación tiene larga data, que ha recrudecido en la actualidad y se ha hecho manifiesta atendido que la información ha sido permeable, masiva e instantánea. En consecuencia, mucho de lo que estaba ha sido revelado y ha pasado a ser de conocimiento general y con ello ha plasmado una desconfianza ciudadana en casi todo.



De la lectura se pueden extraer en forma esquemática algunas afirmaciones:

- Chile se jodió cuando negocios y política llegaron a ser parte de lo mismo. El juicio es lapidario, ya que señala que aquellos que quisieron cambiar las cosas, terminaron siendo absorbidos por aquellos que quieren que nada cambie, y en ese ámbito, se mantenga la idolatrada estabilidad que da paso a la presencia de chantaje, la amenaza, el soborno o la simple manipulación de la ley.

- Se jodió Chile cuando la democracia retornó a ser el gobierno de los pocos para unos pocos.

- Se jodió la República cuando el pilar fundamental que sustenta el proceso democrático (el Padrón Electoral) se tornó incierto.

- Se jodió cuando la declaración de principios de los partidos se archivaron en algún escritorio y ya nadie los trajo a colación.

- Se jodió cuando se echaron por la borda los ideales y primó lo práctico, la utilidad y el dinero, sin importar de dónde viniese, ni a qué compromisos quedaban ligados por ello.

- Chile se jodió cuando los partidos renunciaron a su función intermediaria entre la sociedad y el Estado.

- Cuando no se reguló el fideicomiso ciego que limita la posibilidad de que quienes tengan acciones puedan seguir haciendo negocios cuando ejercen cargos públicos.

- Cuando los que rodean al poder político tienen acceso privilegiado a contactos del más alto nivel para avanzar sus intereses.

- Se jodió Chile cuando la ambición personal se convirtió en la fuerza que domina la política.

- Se jodió Chile cuando los partidos se hicieron dependientes de los que los financiaban y por esta vía prácticamente terminan en la Moneda.

- Chile se jodió cuando los negocios son los negocios y los valores y principios no valen nada, carecen de significado o son ignorados.

- Cuando en lo anterior, izquierda y derecha se homologan.

- Cuando el voto voluntario redujo la política a un simple acarreo de unos pocos votantes.

- Cuando dejó de existir la meritocracia.

- Cuando la inmediatez y la ambición por el poder dejó de lado la mirada de futuro para el desarrollo del país.

- Se jodió Chile cuando el cálculo estratégico fue cediendo frente a la racionalidad en el ejercicio del poder.

- Chile se jodió cuando las personas descubrieron que ya no eran (somos) ciudadanos, sino consumidores.

- Chile se jodió cuando la verdad es disfrazada con eufemismos. Cuando las cosas no se dicen por su nombre. Muy lejanos aquellos tiempos en que se decía “al pan, pan y al vino, vino”.

- Se jodió Chile cuando la candidez fue más fuerte que el realismo.

- Se jodió Chile cuando la intolerancia y la represión se apoderaron de los actores políticos.

- Chile se jodió cuando los intereses económicos están por sobre la vida de las personas.

- Cuando no le hicieron caso al licenciado Ambrosio Muñoz Olave, en 1897.



Todo lo anterior aparece debidamente fundamentado y con antecedentes que rayan en el escándalo.



Finalmente, es interesante este libro porque hay variada y desconocida información, afirmaciones crudas, pero ciertas. Además, el lector se puede ilustrar acerca del “ejercicio de enlace”, las proféticas palabras de Jaime Castillo V., la Ley maldita, la carta de Gabriela Mistral a Don Pedro Aguirre Cerda, el discurso del Enrique Mc. Iver sobre la moralidad pública, las Guerras Civiles y Estados de Excepción que hemos tenido en nuestra historia, la tesis de Arturo Prat Chacón para optar al grado de Licenciado en Derecho, el caso indígena, etc.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE