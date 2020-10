Opinión 03-10-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Demasiado joven. La biografía de Felipe Camiroaga”, de Sergio Paz?





Pretende ser una biografía lo más fidedigna de la persona de Felipe, un completo recuento de su vida y obra, de sus alegrías y penas, de sus amores y desamores, de sus amigos y enemigos, de sus obsesiones, falencias y causas. El autor señala que para esta obra fueron entrevistadas más de 400 personas y se recurrió igualmente a fuentes documentales. Así nació este libro de 399 páginas y 15 capítulos, empezando por todos los detalles relativos a su funeral y terminando con el accidente fatal que acabó con su vida. Se incluyen 40 fotos en colores.



La temática contempla su ambiente familiar, procedencia, antepasados, lugares en los cuales aparece Villa Alegre, destacándose que se tiene en su homenaje una sala especial en el museo de la ciudad y un lugar en el cementerio local. Aparece en el relato de ello, la figura del historiador Jaime González Golville, gestor de muchos reconocimientos póstumos a personajes connotados que han nacido, vivido o tenido alguna significación especial para la Comuna.



Otro tema interesante y por muchos desconocido, es la vida privada del personaje, sus sueños y su particular humanidad con gestos múltiples de buen samaritano. En este aspecto, Felipe hacia vida las palabras evangélicas: dar sin esperar recompensa y por el solo movimiento de su voluntad y afecto. En capítulo aparte se menciona su preocupación por el cuidado de la naturaleza, su amor por el campo y los animales (caballos, aves, etc.).



En el relato aparecen varias anécdotas, el problema de la fama, supersticiones, detalles de proyectos que tenía en mente, sus mejores amigos, su vida tras las cámaras, el cotidiano vivir y muchas curiosidades que son históricas (por ejemplo: ¿sabía usted que el primer tren eléctrico que tuvo Chile fue en 1915 en Villa Alegre?), sus años de estudiante, sus talentos, sus dotes de actor, experiencias que marcaron su vida y el cómo llegó a la televisión.



Capítulo relevante es todo lo que dice relación con la TV. Sus años de animador y actor. Aquí conocerá aspectos que muestran la apariencia y la realidad, las lealtades y deslealtades (“En televisión varios saben que no sólo se sufre cuando falta pantalla, sino que peor cuando desaparece la lealtad”). También se alude a la farándula y sus antivalores, los espectáculos (matinales y programas), sus personajes y sus orígenes (el Washington y Luciano Bello), las guerras de las teleseries, la crisis de la televisión y el arte de usar lo que se vende, el rating y mucho más. En este apartado verá desfilar un vasto número de personalidades del mundo de la farándula y su relación con Camiroaga.



En conclusión, es un libro digno de leerse, que aunque pueda dejar muchas certezas y por cierto algunas dudas, entrega la descripción de una figura muy querida y, al mismo tiempo, lleva a visualizar realidades que hacen reflexionar e invitan a tener una actitud de mayor humanismo, respeto, solidaridad y amor.



Es a no dudar un homenaje de primer nivel a un grande: ¡Felipe Camiroaga!







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE