Opinión 19-08-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Descifremos el Código Da Vinci”, de James Garlow y Peter Jones?

Es cierto que el libro “El código da Vinci”, de Dan Brown es una novela, y su personaje Robert Langdon es ficticio, pero por la temática que va trazando y en que va mezclando hechos históricos con ideas o realidades supuestas, genera muchas dudas e interrogantes tales como ¿Será verdad lo que dice? Esto no es nuevo, viene siendo como un eco de la pregunta de Pilatos cuando se vio frente a Jesús que estaba condenado a muerte: “¿Qué es la verdad?”.



Pues bien, los dos autores de este libro, entregan juicios y antecedentes pertinentes a las dudas o interés que pudiera generar la obra de Brown. El texto es bastante completo y da 78 respuestas. Los autores no son novelistas, como Brown, sino que ambos son expertos en Filosofía y maestría en Teología, en consecuencia, saben de lo que hablan o escriben.



Se abordan los asuntos relativos a la sexualidad, entendiendo que el sexo es universal y todos somos seres sexuados. Sobre esto, aportan datos de cómo apreciaban lo sexual antiguamente según la cultura y cómo por ello diferían notablemente. por tanto, embebidos de aciertos y errores, con fanatismos encontrados, etc. Asimismo, comentan lo concerniente a la materia y al espíritu, sobre la valoración o no de la mujer, de los fundamentalismos existentes en este aspecto y cómo esto era considerado por los llamados Paganos, lo que aclara que en esta disciplina

lo religioso propiamente tal está totalmente ajeno, y lo que prima es el ámbito cultural, en el que las sociedades machistas se llevan el laurel de oro. Tanto es así, que actualmente hay prácticas abolidas que denigraban a la mujer y otras atrocidades que las hacían padecer.



Aparecen datos sobre la exaltación de la mujer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que no siempre se destacan por hacer primar o sobresalir otras facetas; además se señala las contribuciones espectaculares que en el trascurso de la historia las mujeres hicieron a la iglesia.



Resalta, en lo referente a la persona de Jesús, la explicación y el significado de su frase: “¿quién dicen ustedes qué soy yo?” (MT.16-20).



En realidad, con este texto se aprende mucho de la Biblia, sobre todo en aquello que no siempre se repara o se percibe con claridad, además, de otros temas como ¿Qué pasó realmente en el Concilio de Nicea? Conocerá también algo más sobre el Priorato de Sión y acerca de un personaje muy particular: Pierre Plantard.



Se trata de lo María Magdalena, la pintura de la Última Cena (1498), la Gioconda, Los dioses de la antigüedad, la estrella de cinco puntas.,etc.-



Como no se puede abarcar todo el contenido del libro, le expreso que los autores, no contentos con entregar respuestas, lanzan el desafío de nuevas interrogantes y dejan planteado al lector, nada menos que 45 preguntas ¡¡Todo un Reto!!



En consecuencia, la obra nos lleva a reconocer que hay mucho que aprender y que la verdad sí puede ser conocida. Lo dice la Biblia (Lc. 12,2-8,17 y Mt. 10,26). No hay que temer a la verdad (en la Biblia aparece esta expresión –según lo que he contado- 79 veces), claro que no soy experto en ello y, finalmente que “la verdad nos hará libres” (Jn. 8,32).



Concluyo que es una buena tarea buscar la verdad, aunque “actualmente las personas parecen preferir una mentira que les guste, por sobre una verdad objetiva que les sea desagradable”, como dijo Paula Aracena Steven (La Tercera, 23-04-17).



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE