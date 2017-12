Opinión 23-12-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Discursos políticos y forenses”, de Cicerón?

Este filósofo ha sido junto a Demóstenes, uno de los más grandes oradores de la historia, y no se engañe nadie, su testimonio y elocuencia la han continuado hasta el día de hoy grandes personalidades que han requerido argumentos para sus ideas. Por tanto, conviene tener su memoria y ejemplo, en un alto concepto y muy digno de aprender.



Antes, una explicación necesaria para entender el título de la obra. Al decir "discursos políticos", se refiere a la defensa que hizo en relación a leyes, desenmascarando conjuras, fustigando a sus adversarios, etc. Al decir "discursos forenses", se refiere a aquellos en que interviene en causas civiles, como acusador o defensor.





Cicerón fue un gran retórico…. y recuérdese que esta disciplina estaba incluida entre las principales del saber humano. Aristóteles señala en su obra "El Sofista", que este arte fue creado por el filósofo Empédocles. Cualquiera que fuere su origen y creador, hay que reconocer que fue un genio.





En el texto aparecen siete discursos: En defensa de una ley, en favor de varios contemporáneos suyos y en defensa también de otros. Todos ellos muestran el extraordinario dominio de este pensador, en el ámbito retórico.-





Con todo, hay que señalar que la retórica no es de fácil ejecución. Requiere aprendizaje, hábito y práctica, pero es un elemento que permite exponer ordenadamente las ideas, las hace comprensibles, creíbles y esclarecedoras. En efecto, en ella se incluyen algunas técnicas como el Inventio, el Elocutio, el Actio, el dispositio, como asimismo el exordium, la narratio, la confirmatio, la refutatio y el peroratio (este último no lo explica, aunque es fácil de entender, pero dificultoso en el hacer). Todo ello, para que quien esté interesado, pueda conocer su contenido.



Este filósofo vivió tiempos difíciles: época de rebeliones, conflictos variados de poder, problemas personales (familiares y de salud). Tuvo además un triste final, ya que fue asesinado a los 64 años de edad, por sicarios de Marco Antonio.



Las enseñanzas de este personaje fueron muy precursoras, como por ejemplo sobre las ideas que identifican siglos después a José Ortega y Gassett, con su concepción de "Yo soy yo y mis circunstancias..."Se desarrollan en sus discursos temas de moral, pasiones, virtudes como la honradez, honestidad, amabilidad, bondad y compasión, que como claramente se entiende son perennes, es decir, constituyen cualidades reales y necesarias en el mundo de hoy. Lo interesante es que fue consecuente con lo que decía. Sus ideales eran además, de paz, libertad, moderación y prudencia, y esto, en tiempos que como se dijo, había un ambiente hostil en el que imperaba la corrupción. En política se podría definir como republicano, contrario a toda tiranía. Apartar el ejercicio político de los contubernios de cúpulas y de intrigas y por el contrario, darle la dignidad que se merece. No cabe duda que pensaba en positivo. En lo personal, era ingenioso, sutil y usaba el método de la ironía, similar al sistema socrático.





En lo actual, también se puede reconocer su vigencia, ya que sus ideas retóricas las han aprovechado muchos, incluso en el ámbito de la publicidad para difundir y lograr el consumo de productos, sean necesarios o no. Además, en estos discursos podrá aprender sistemas filosóficos, que atendida su profundidad, su lógica y sus fundamentos, podría pensarse que sólo pudiera interesar a eruditos o amantes de estos temas, pero se descubre que tienen plena utilidad en la práctica de la vida cotidiana.





Por supuesto, también tuvo críticos y opositores a sus ideas. Fue objeto de calumnias, pero ¿quién no?. Ya decía don Quijote.: "Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos".





Fue, al igual que Demóstenes y muchos otros genios del pensamiento griego, una persona admirable.





¡Es mi palabra!









GASPAR DOYLE







¡