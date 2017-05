Opinión 13-05-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Dónde estaba Dios”, de Luis H. Rivas y otros?

¿No se ha hecho usted alguna vez esta pregunta cuando ocurre algún caso en que padecen inocentes?, ¿Por qué el Todopoderoso, que es bueno y justo permite que sucesos dolorosos ocurran a sus hijos?, ¿Cómo responder desde la fe ante un sufrimiento que acontece sin que medie ninguna culpa?, ¿Es posible pues, creer en un Dios providente que es amor, y que en consecuencia, su voluntad es que haya amor en el mundo?, ¿Dónde estaba mientras sufrían y morían hombres, mujeres y niños en el holocausto, o en los conflictos bélicos en que los que mueren son la mayoría jóvenes, ajenos a los problemas que los originaron?, ¿Dónde estaba cuándo padecían y padecen femicidios, castraciones, y ultrajes muchas mujeres en el mundo y en nuestro propio territorio?, ¿o en las crueles catástrofes telúricas, tsunamis y demases que cobran miles de víctimas?, ¿O en aquellas enfermedades que condenan a inocentes y a sus familias de por vida?, ¿O cuando los mismos que dicen representarlo cometen barbaries contra niños, jóvenes y en general contra personas?



Ante esto, puede pensarse que muchos creyentes comparten la acongojada frase de Marta: “¡Señor! Su hubieras estado aquí ….” (Juan. 11,21).



El ser humano no puede dejar de buscar una explicación ante el intenso sufrimiento y calamidades que no se pueden atribuir a la responsabilidad humana. Pues bien, en este libro, ocho renombrados pensadores provenientes de diferentes credos (catolicismo, budismo, protestantismo y judaísmo) hacen un planteamiento sobre el particular, según sus propias perspectivas aportando su visión sobre la compatibilidad entre el sufrimiento y la fe.



Un filósofo griego de la antigüedad, Anaximandro de Mileto afirmaba: “debe haber una razón para que algo se produzca, y si no la hay, no tiene porqué producirse”. En consecuencia, lo que se entiende de esta máxima es que nada ocurre porque sí, sino que tiene que haber un sentido y una finalidad. ¿Será esto cierto?



El texto en realidad somete e invita a meditar sobre las grandes interrogantes del ser humano. ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo? y ¿ A dónde voy? y a intentar dar una respuesta coherente. Asimismo, lo acercará a buscar la armonía entre la fe y la razón.



Es interesante la explicación que aparece en Agustín de Hipona, ante la exclamación de Jesús en la cruz, al gritar: “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado” (Mt. 27,46), entendiendo con ello su reconocimiento de la existencia de Dios y de su poder. Con todo, el común de los mortales continúa preguntándose ¿Cómo puede estar de acuerdo tanta desgracia con la voluntad y la justicia divina? Parece coherente esta pregunta con lo que aparece en el libro Sabiduría, en la Biblia (Sab.11,24-25), “tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras?, ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado?” Da la sensación de que “no existe una respuesta de carácter lógico racional para la existencia del sufrimiento del inocente”.



Preguntas quemantes, hechas desde la antigüedad hasta nuestros días, que afectan a creyentes y entregan fundamentos a los no creyentes, como el caso de Voltaire que por esto escribió la obra “Cándido”. Lo que importa aquí son las respuestas y este volumen aporta a ello. Encontrará original lo que opinó el gran sabio Moisés Maimónides, en el Siglo XII.



Hay muchas historias relacionadas al tema, en que aparecen personajes como Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui (el autor de la canción “Los ejes de mi carreta”) y varios más.



Para tener respuestas deberá enfrentarse al Todo, del que formamos parte, porque si se ilumina un solo lado, el otro permanece oscuro.



Mirado desde la razón y basado en los primeros principios… yo tengo fe… ¡Malgrè tout!



¡Libro para pensar e investigar!









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE