Opinión 06-07-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Eclipses”, de José María Maza Sancho?

Sin duda la principal materia expuesta en el texto son los eclipses, mirados desde la historia antigua de la humanidad hasta nuestros días. Asombra saber y reconocer que muchos filósofos estudiosos de lo astronómico, tenían mucha razón; otros captaron lo básico, y que la tecnología actual ha permitido perfeccionar y explicar de mejor manera. Mírese en consecuencia con respeto a Tales de Mileto (Siglo VI a. de c.), Aristarco de Samos (Siglo III a. de c.), que fue el primero que emitió la idea de que la tierra giraba sobre su eje y alrededor del Sol (1800 años después, Nicolás Copérnico le daría la razón), Pitágoras (Siglo VI a. de c.), Parménides de Elea (540 a. de c.), Erastótenes de Cirene, en Alejandría (Siglo III a. de c.), etc. (¡y pensar que hubo algunos con la incomprensible idea de eliminar el ramo de Filosofía en los colegios!).



El autor muestra cómo el avance de la ciencia ha permitido precisar las fechas, las horas, los minutos y lugares precisos en que ocurrieron y ocurrirán los eclipses, tanto del Sol como de la Luna, y, entregando además variada explicación didáctica del fenómeno. Es más, señala que: “hoy hay una predicción certera para todos los eclipses hasta el año 3000 (para eclipses posteriores al 3000 no la hay, no porque no se pueda hacer, sino porque no tiene sentido hacerlo)”.



Además de lo relativo a los eclipses, Maza Sancho ilustra sobre temas como el zodiaco y muchísimas curiosidades que asombran, como por ejemplo: que la supernova que explotó en Tauro el año 1054, dio origen a la nebulosa del Cangrejo, la consecuencia impensada que ocasionó el eclipse de Sol que ocurrió el año 585 a. de c. en la Costa de Anatolía, el eclipse de Luna que salvó la vida de Cristóbal Colón, el porqué el eclipse de Sol del 29 de mayo de 1919, es tan especial para la ciencia, y mucho más.



En otro aspecto, si tiene deseos de saber de los eclipses futuros en Chile, aparece en el texto un listado de 13, contados desde este año hasta el 15 de septiembre del 2118.



Finalmente, entre tanto de lo que se puede aprender de la obra, podrá saber por qué el sol no se enfría y qué mecanismo lo mantiene brillando. ¡Ah!, sabía que el Sol es una gran nube de gas, que no tiene “superficie”. Indudablemente “lo que queda por descubrir es mucho más que lo que ahora sabemos. Conquistar el futuro es dominar la ciencia y la tecnología”.



Solamente habría que agregar, que como el saber será fruto del hacer humano, es imprescindible la enseñanza desde pequeño (E. Básica) de la Filosofía (axiología y ética) en su debido nivel de complejidad y guía, única manera de que el conocimiento tenga posibilidades de ser usado sólo para el bien.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE