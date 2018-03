Opinión 24-03-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El abuelo que saltó por la ventana y se largó”, de Jonas Jonasson?

Quizás la mejor prueba de lo interesante de este libro, es que ya lleva su 36 edición en noviembre del 2015, y además, por comentarios que se han hecho de él y que paso a citar:

“Imprescindible, estrambótico, surrealista e hilarante”, El periódico de Cataluña.

“Agilidad, ironía y una trama delirante que no da tregua al lector”, ABC Cultural.

“Despliegue de humor, inteligencia… mantiene al lector con una sonrisa constante”, Babelia. El País.

“Divertida historia que reivindica el placer de vivir”, Culturas. La Vanguardia.

“Hay mucha sabia ironía dirigida contra los grandes personajes de la historia, que quedan reducidos a comparsas de las aventuras de este abuelo. Una sátira que por la cual les estamos tan agradecidos por la diversión”. Tuttolibri, la Stampa., y varios más.



Hay que advertir al lector que la novela, en su cronología del personaje, salta de lo actual a los años de juventud del abuelo, alternando este recurso, lo que le da a los hechos una explicación de muchos por qué, y añaden un saber especial que causa admiración por cuanto ocurre.



También como característica de la obra, es que contiene todos los elementos de una novela policíaca, con informaciones y desinformaciones, donde está presente el ego de algunas autoridades y el afán periodístico, lo que le proporciona a la aventura un aura de misterio insospechada. Como se advierte en uno de los comentarios citados, hay una utilización de hechos históricos y personajes relevantes de los mismos, que por ello –y aunque parezca paradójico- hacen de la narración algo creíble y a la vez increíble.



Con todo, no se puede olvidar un aspecto especial y es la perspectiva de un anciano en su situación de vida en Hogar para esa edad (adultos mayores), en que se muestra una realidad que pudiera darse, respecto de quienes los cuidan, que aunque bien intencionados en su actuar y por cumplir las normativas, el orden y la disciplina, tienden a olvidar o dejar en segundo plano el lado humano, que es precisamente lo que esperan y necesitan los abuelitos.



Es especial este libro porque -por los hechos que ocurren- da a entender que hay en la vida de las personas mucho de casualidad (lo que lo pone al frente al principio de causa-efecto, que se lee en Aristóteles o en el Kybalion) o también algo propio del destino (lo que trae a la mente la doctrina del determinismo) y, a pesar de ello, resalta el valor de la inventiva (capacidad de crear y elegir caminos o tomar decisiones, lo que da paso al libre albedrío).



Aparece una reflexión bastante particular sobre lo que puede significar la venganza, en que su final no es lo que se podría esperar, ya que a veces una cosa lleva a la otra y, al final, lo malo se convierte en peor y lo peor en nefasto. ¡Da qué pensar!… ¿Tendrá esto cierta similitud con lo que en algunos casos ocurre en el ámbito de la política y en instituciones?



Por último, puedo agregar que se aprecia un aspecto relativo a los animales, cuya trama o situación, ya se la quisieran los animalistas que podrían sumarlo a sus argumentos en favor de su más digno trato, consideración y respeto.



Libro en el cual se contienen al menos tres aspectos: entretiene, se aprende y se admira.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE