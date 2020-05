Opinión 16-05-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El cáliz y la espada”, Riane Eisler?



Es una obra que presenta una nueva perspectiva histórica del desarrollo de la humanidad, desde sus orígenes más antiguos. Mucha base de ello se fundamenta en descubrimientos arqueológicos de reciente data, que se diferencian de los anteriores, en cuanto a que las nuevas excavaciones ya no son conducidas por el erudito o explorador solitario de antaño, sino por equipos científicos, en que participan zoólogos, botánicos, climatólogos, antropólogos, paleontólogos y arqueólogos, por lo que se entrega un conocimiento más completo y exacto.



El estudio pone énfasis en cómo y porqué se desarrolló una sociedad con una cultura predominantemente patriarcal, y las consecuencias que hasta el día de hoy se deriva de ello. Explica que en la cultura patriarcal el tono fundamental de las relaciones humanas está dado desde el sometimiento al poder y a la razón “en el supuesto implícito de que poder y razón revelan dimensiones trascendentes del orden cósmico natural a las que el ser humano tiene acceso y que legitiman de manera también trascendental, su quehacer en el poder y la razón”.



Como contraparte, plantea la posible transformación de esto para dar paso a un nuevo tipo de relación humana basada en la solidaridad, la cooperación y el respeto. Aparecen en la narración muchas preguntas para reflexionar. Por ejemplo: ¿Cómo será vivir centrado en la conservación de la armonía con la naturaleza, y no en la búsqueda de su control o dominación?, ¿Por qué nos acosamos y perseguimos unos a otros?, ¿Por qué nuestro mundo está tan lleno de una infamante inhumanidad?, ¿Cómo pueden los seres humanos ser tan brutales con su propia especie?, ¿Qué es lo que en forma crónica nos inclina hacia la crueldad antes que a la bondad, hacia la guerra antes que a la paz, hacia la destrucción antes que a la realización? ….y muchas más.



El análisis de la temática del texto, se inicia en el tiempo desde los años 9000 a 8000 a. de c., es decir, cuenta una historia que empezó antes de nuestra historia registrada.



En sus 13 capítulos y 295 páginas la autora recibió la colaboración también de sociólogas, psiquiatras, historiadores, físicos, teólogos, futurólogos y otros especialistas en diversas disciplinas. Con este aporte, y con una mirada crítica, se explican muchos mitos antiguos, visiones religiosas, filosóficas, históricas, tipos de sociedades, etc.



Su contenido es tan profundo y variado que incluyen aspectos que causan asombro, como por ejemplo, la invisibilidad de lo obvio. (Me hizo recordar algo similar que le he escuchado al profesor universitario José Ávila Chandía, a la fecha radicado en Linares, con el temazo sobre “lo transcendente de lo intrascendente”). Habría que agregar que el cáliz y la espada no es un mero estudio de lo que fue o es sino también una exploración de cómo podemos intervenir más eficazmente en nuestra propia evolución cultural. Un buen comienzo sin duda, sería trascender y superar las polarizaciones. No estaría errado volver a releer al filósofo Aristóteles sobre el justo medio, que por cierto no se trata de algo meramente relativo a la medida geométrica.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE