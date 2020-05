Opinión 23-05-2020

Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El cerebro artístico”, de Mara Dierssen?



Este libro es una revisión más o menos introductoria y accesible de diversos aspectos de la neurobiología de la actividad artística humana. No pretende ser un compendio ni espacio para explicar el funcionamiento del cerebro en forma exhaustiva. La autora ha intentado agregar la rigurosidad con muchas citas científicas para remitir a las fuentes originales. Se ha inspirado en expertos, por lo que encontrará pensamientos de Semir Zeki, profesor de neuroestética de la U. College of London, Roberto Zatorre, catedrático de neurología y neurocirugía de la U. Mc. Gill, entre otros.



Lo interesante del texto, que en particular se dedica a teorizar y explicar las distintas funciones del cerebro humano, es que pone al lector frente a una serie de interrogantes históricas que han asombrado a la humanidad y para lo cual, no hay quizás respuestas exactas, pero la intención es que todo se mire desde una perspectiva científica.



Algunas interrogantes son: ¿Qué es el arte? En realidad la definición “arte” es compleja, ya que se trata de un concepto creado por la especie humana. Recibe múltiples interpretaciones que varían según la cultura, la época o la sociedad. Dice Dierssen: “Pregunte a quien tenga al lado qué es el arte, para qué existe o cuándo surge”. La falta de respuesta o su ambigüedad, en la mayoría de los casos, no le asombre. El filósofo Theodor Adorno, escribió que “el arte en sí mismo es un enigma, un misterio que ha crecido en la historia”.



Otras preguntas. ¿Existen ciertas características que hagan a los objetos hermosos? , ¿Cómo surgen el arte y la estética en relación con la evolución del cerebro humano?, ¿Por qué evoluciona esta habilidad cognitiva?, ¿Qué ocurre en el cerebro durante la creación o percepción del arte?, ¿Existe el arte o la belleza universal? Y así…muchas más.



Es indudable que las habilidades artísticas existen y están presente en la pintura, en la música y muchas otras expresiones más de la creatividad y genio humano, pero aún no se entiende bien cómo una mezcla casi infinita de células del cerebro (neuronas de diferentes subtipos y otras especies celulares, como los astrocitos, que cambian con la experiencia y el aprendizaje) y “cables” de conexión (unos de entrada de información, las dendritas y, otras de salida, los axones) emergen el pensamiento como la memoria, los sueños, las emociones y la conciencia. En definitiva, todo un desafío en lo que está presente la armonía y todo aquello que hace vibrar el alma humana.









