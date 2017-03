Opinión 25-03-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El diario de Ana Frank”?

Hace un tiempo este libro era de común lectura en los colegios. ¿La razón? En realidad pueden ser muchas si se descubre la riqueza del mismo. La principal, es que es un legado de una niña de 13 años que escribió (en forma oculta) en una casa durante dos años, protegiéndose del nazismo. Es una historia trágica, ambientada en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial.



Representa un testimonio de una adolescente judía, en el que su relato es lo que vivió en carne propia, en una angustia y temor permanente, día a día, y en que se revela la inhumanidad del siglo que industrializó la muerte.



En su diario de vida relató con pormenores las circunstancias vividas junto con sus padres, ayudados para subsistir por leales amigos, y que tuvo un triste final, ya que la perversidad de algunos delatores, terminó con esta situación. Ana fue capturada y enviada a un campo de concentración , no sobreviviendo . Pensaba publicar sus escritos como un libro, alguna vez, y es así que en su diario en una de sus partes dice: “si resultará, no lo sé aún, pero mi diario será la base”. No vivió para ello.



Un dato poco conocido, es que el regalo del “diario de vida” lo recibió en su cumpleaños el 12 de junio de 1942, y ella comenzó a escribir con él dos días después, cuando Ana no tenía aún la menor idea de que debía trasladarse junto con su familia a un refugio secreto. Anotaba: “la falta de confianza es tal vez mi mayor defecto. De cualquier modo este es un hecho y es bastante doloroso tener que reconocerlo. Por eso, he decidido escribir este diario, con el fin de inventarme una amiga…”.



Con la distancia que nos ofrece el tiempo y en la actualidad el refugio en que vivió - hoy convertido en un museo contra la guerra y el fascismo-, se puede apreciar la genialidad con que describió los detalles de todo cuanto había y ocurría, esto, durante los 25 largos meses desde su ingreso a dicho lugar.



Quizás la enseñanza más fuerte para todo adolescente y en general para toda persona, es descubrir en esta obra, el valor de la libertad, de la tolerancia y de la sana convivencia. Leer es una cosa, vivir la realidad es otra, más aún cuando ésta es angustiante, amenazadora y permanente. Escribe: “tenemos mucho miedo de que los vecinos nos oigan o nos vean…me siento oprimida por el hecho de no poder salir nunca y siento muchísimo miedo de que seamos descubiertos y fusilados”.



Adicionalmente, se puede ver también las virtudes del valor y la solidaridad de cuatro holandeses que los abastecían de alimentos, medicinas y cuanto necesitaban. Se comprende perfectamente que conseguir unas cosas en un país ocupado por alemanes, con la vigilancia de la policía nazi, donde todo estaba racionado y se adquiría a través de cupones, no era tarea fácil.



Esta obra debiera ser, sin duda, de lectura obligatoria, para estimular el anhelo y el trabajo permanente por la libertad, su cuidado y el “nunca más” para toda tiranía, -sea del signo que sea- , constituyendo un legado para todo joven idealista y soñador. Este texto ha sido traducido a más de 50 idiomas en un tiraje total que se calcula en más de 13 millones de ejemplares. Por esto solo hecho, por curiosidad, o para no ser una de aquellos que se quedó al margen del conocimiento de él, habría que de todas maneras, leerlo.



Ciertamente, no cabe duda que uno de los anhelos que tuvo Ana y que plasmó en su diario, es una realidad: “quiero seguir viviendo después de mi muerte”.



Un buen libro para los que trabajan por la paz, la justicia y el amor.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE