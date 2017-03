Opinión 18-03-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El espectador”, de José Ortega y Gasset ?

Sólo con el nombre del autor, se puede deducir que este libro tiene un alto contenido cultural, ya que José Ortega y Gasset fue sin duda, el pensador más universal que ha producido la España contemporánea. Profesor, amante tanto de la metafísica como de lo práctico del diario vivir. Su preocupación estaba en buscar la verdad, enseñar a pensar y desvelar el ser de las cosas. Estuvo en Chile, donde fue recibido con altos honores y ovacionado por la intelectualidad y universidades del país.



El título señala la postura de este filósofo ante la realidad de su tiempo, siendo un observador, un contemplador del acontecer del siglo pasado, analizándolo, criticándolo o elogiándolo, según su punto de vista. “El espectador” fue creado en una colección de 8 volúmenes, y que en este libro se han compilado en 8 capítulos. Los temas son variados y algunos son particulares al lugar y al momento en que se dieron, pero que por la evaluación que se hace de cada uno de ellos arroja luces muy iluminadoras para entender también hechos de nuestra situación actual, tanto nacional como internacional.



La idea del espectador es contemplar la vida desde la altura de la inteligencia. Veamos algunas apreciaciones.



Viendo el actuar político juzga que mientras que se tome lo útil como útil, nada hay que objetar, pero si esta preocupación por lo útil llega a constituir el hábito central de ella, cuando se trate de buscar lo verdadero, se tenderá a confundirlo con lo útil, y esto, es hacer de la utilidad la verdad, cayendo así en el error. Esto vale también para el ámbito personal de cada cual.



Al mirar lo que ocurre y opinar sobre ello, lo hace para quienes se interesen en lo correcto de las cosas, a parte de sus consecuencias, cualesquiera que ellas sean, morales, inclusive.



Habla sobre el respeto, atendido a que la realidad se ofrece en perspectivas individuales: lo que para uno está en último plano, se haya para otro en primer término, por ello ante los aconteceres echa de menos el valor de la tolerancia, ya que “solo entre todos los hombres llega a ser vivido lo humano”.



Observa que en mucho de lo que acontece está ausente la alegría, y cuando eso ocurre, el alma se retira a un rincón del cuerpo y hace de él su cubil. Reflexiona que los tradicionalistas no aman realmente el pasado como tal, sino que lo que quieren es que no sea pasado, sino presente. Se da cuenta que muchos dramas ocurren por el hecho del constante fenómeno de tener que decidir entre una cosa u otra y, a veces por ello, queda un vacío por aquel otro bien que se pospuso.



Lamenta el presenciar en demasía la hipocresía y la insinceridad, el desprecio o el poco valor que se le otorga a la emoción que es en sí misma una virtud, pero que la mecánica que hoy rige las sociedades humanas la hace aparecer como una debilidad. Cuenta que en un diálogo con un diplomático, éste le dijo: “Gentes como yo debían haber nacido en otra época, porque para flotar en esta que vivimos es imprescindible tener mal corazón, buen estómago y un cheque en el bolsillo”.



Se da cuenta que no hay mucha coherencia en muchas cosas que se hacen y así dice: “un hombre que defiende exhuberadamente unas opiniones, que en el fondo le traen sin cuidado, es un farsante. Un hombre que tiene realmente esas opiniones, pero no las defiende, es otro farsante”. Esto porque se nos ha enseñado a parecer más que ser.



Comenta mucho más, como sobre el liberalismo, democracia, el absolutismo, lo privado y lo público, la vida, la muerte, las debilidades humanas, el arte, la igualdad, las supersticiones, el agnosticismo, etc.



Le parece que lo terrible de la realidad, “es que contiene siempre rasgos equívocos. Nunca sabe uno bien cómo es en definitiva y consecuentemente, no sabe uno cómo comportarse ante ella”. Por ello, es bueno ser prudente y no olvidar que saber mirar es la clave, que mirar cualquiera sabe.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE