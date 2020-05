Opinión 09-05-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El evangelio secreto de la Virgen María”, de Santiago Martín?



En primer lugar, porque lleva a conocer el “itinerarium”, un manuscrito descubierto en 1884, en la Biblioteca de la Cofradía de Arezzo (Italia), y que es obra de una religiosa que en el Siglo IV se embarcó en una aventura para visitar Tierra Santa, donde puso por escrito lo que vio en todos aquellos lugares. Este descubrimiento el autor lo llega a comparar con aquel de los famosos manuscritos de Qumram, los rollos de los antiguos Esenios que vivían junto al Mar Muerto.



Y, en segundo lugar, porque en lo que respecta al evangelio de la Virgen María, siendo una composición literaria, está inspirada en las fuentes de la tradición de la iglesia, relativas a las experiencias que tuvo o que pudo haber tenido, en la época en que vivió y que abarca desde los 15 años hasta su vejez. La historia es, en consecuencia, el relato de una madre de ya bastantes años, que habla de sí misma, de su hijo y del suceso especial que aparece en los evangelios como “la anunciación”.



Llama la atención el contenido, porque aunque María es venerada por millones de fieles, la gran mayoría desconoce o no se ha dedicado a reflexionar acerca de las experiencias, contrariedades y obstáculos que ella debió atravesar para llevar a cabo la misión de ser a la vez, madre, guía, educadora y fiel discípula de Jesús.



El libro contiene cavilaciones que van desde la esclavitud hasta dimensiones como la libertad, las leyes absurdas y machistas de la época, las costumbres familiares, etc. Por otra parte, se señalan comentarios que explican el porqué del edicto romano de efectuar un censo en esos tiempos, o la visita a su prima Isabel, madre del Bautista y muchas de las enseñanzas que hizo Jesús y el efecto que ellas causaron.



La historia detallada de cada circunstancia hace ponerse en el lugar de quien la relata y permite apreciar aspectos y situaciones que siendo contingentes y por demás comprensibles, muchos no las piensan como una vivencia intrínsicamente humana, que para bien o para mal, afecta la vida de los personajes involucrados en el tema.

Habiendo muchas enseñanzas que aparecen en este libro de 265 páginas, a modo de ejemplo, cito algunas que pueden ser útiles como conocimiento:

- El amor es la plenitud de todos los sentimientos.

- Se debe tener sabiduría para elegir o discernir el camino correcto.

- Muchos que presumen de ser libres son, sin embargo, esclavos de muchos defectos (dinero, vicios, egoísmos) o de cosas aún peores.

- Uno de los más grandes vicios es la soberbia.



En fin, enseña que habiendo muchos que beben día a día el cáliz de la amargura, aún queda la esperanza de algo mejor.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE