Opinión 25-08-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El existencialismo es un humanismo”, de Jean Paul Sartre?

En realidad, hay varias razones para ello. Una de ellas es que se trata de una obra que no abarca más allá de 91 páginas, es decir, no concurre lo voluminoso, pero sí su contenido que es muy variado.



Por cierto, en internet hay abundancia de resúmenes acerca de esta obra, no obstante, leerla conlleva una riqueza que no se alcanza a dimensionar en dichos comentarios. En efecto, al no leer el texto se pierde la perspectiva y el detalle del fundamento con el que se argumenta esta postura filosófica. Además, se priva de poder captar algunas ideas que debido al período en que este texto fue publicado, ya carecen de valor histórico y práctico, al ser confrontados con la realidad y el tiempo transcurrido.



El fondo del texto, además de explicar en qué consiste el existencialismo, plantea una defensa ante las críticas que se le hacen. De hecho hay tres respuestas macizas de Sartre ante algunas objeciones a su filosofía, lo que le da un carácter más entendible a la concepción del mismo. Más aún, al finalizar el texto, hay un apartado donde concurre una discusión entre Sartre y Pierre Naville, un intelectual y sociólogo francés (1903-1993), en el que cada cual defiende sus ideas respecto a esta disciplina tanto a favor como en contra.



En la diversidad temática se puede encontrar aspectos relativos a la moral, a la existencia, por ejemplo: ¿La existencia precede a la esencia o la inversa? La idea de Dios, tanto en cuanto a si existiere o no y las consecuencias positivas o negativas de ello. El ser humano “como una posibilidad”, es decir, un llegar a ser y la responsabilidad en ello. Esto recuerda a Protágoras (Filósofo griego de la antigüedad) que afirmaba “el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son”, es decir, tanto del bien como del mal, por acción u omisión. El autor destaca de lo antes dicho “la responsabilidad”, porque las acciones propias e individuales, de alguna manera repercuten en los demás y, por supuesto, en cada uno. Ante esto, desarrolla el tema de la angustia y la libertad, en cuanto a si esta última es posible realmente o no, aparece aquí el hecho de que la vida es un constante “decidir”, se haga lo que se haga, lo importante es que ella esté exenta de un peso impositivo. El autor pone dos ejemplos que son casi dilemas: el molino a orillas del Floss y la Cartuja de Parm.



El existencialismo Sartre lo entiende no como quietismo, y en esto coincide con Aristóteles, en cuanto a que el hombre es lo que hace: Se hace bondadoso practicando la bondad. Pero también se puede entender negativamente, se hará ruin practicando la ruindad. Por ello, el lector deberá considerar la importancia que tienen los valores (la ética y la moral) que son guías imprescindibles de la conducta humana. Cuando están ausentes, el valor humano es cero, pierde su humanidad, solo conserva su animalidad.



Está también presente el caso de la verdad. El punto de partida de la certeza de Descartes y la pregunta (que no aparece en este texto), pero que sirve para reflexionar es: ¿Cómo sabremos que encontraremos la verdad si no la conocemos?



¿El existencialismo es un humanismo? Sobre esto conviene recordar lo que decían los griegos: “definid y no discutiréis”. Sólo así nos pondremos de acuerdo.



Libro pequeño… no fácil, pero sí interesante.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE