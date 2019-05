Opinión 04-05-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El fabuloso hotel mamá”, de Fernando Vigorena?

Impresiona el texto, que aunque está prologado por el humorista Coco Legrand, no tiene nada para la risa. Abarca temas muy serios que se repiten o afectan en gran parte a nuestra realidad chilena de todas las edades.



Consta de 11 capítulos en los que al comienzo de cada uno hay una o dos citas de filósofos y/o grandes pensadores humanistas que aunque breves, son muy profundas. Recuerdo a mi profesor de Retórica que nos decía que “aquel que es capaz de resumir en unas pocas palabras su pensamiento, es que tiene una comprensión de sí mismo de alto nivel”. Advierto a usted que al inicio de un capítulo hay una cita bíblica (proverbios) que sorprende por la sabiduría que contiene y también el cómo allá por los años 722 a. de C. nos interpelan con algunas frases respecto de lo que debemos hacer o evitar, además de incentivar la reflexión a las personas.



Su lectura es fácil y amena, con un lenguaje atrayente, que recuerda las rutinas humorísticas en las que se pueden decir grandes verdades que de otro modo sería muy difícil y en oportunidades riesgoso hacerlo.



Para graficar un poco la temática del contenido, enunciaré algunas:

- Respecto a los males que aquejan a la juventud de hoy con inciertas consecuencias para el mañana, señala 12.-

- Hace alusión a la falta de lectura y a la esclavitud de los teléfonos móviles.

- Destaca la complicada realidad de la situación laboral actual, además, de una aguda crítica a la educación que se imparte y que a su juicio está desfasada de lo que realmente se requiere.

- Enfatiza la importancia del descubrimiento a tiempo de la vocación personal, además del conocimiento y ejercicio de una serie de valores positivos para la convivencia humana.

- Describe un cuadro muy esclarecedor que señala las diferencias más relevantes entre las generaciones que abarcan desde el año 1945 al 2015.

- Al igual que Aristóteles, reconoce la importancia fundamental de la adquisición de hábitos positivos desde la infancia.

- Frente a la sociedad actual consumista, en el frío e impersonal mundo del dinero, entrega su visión de lo que éste no puede comprar.



Es un buen libro, de fácil comprensión, atendido a que lo que se narra se puede reconocer claramente en el diario vivir.



Vale la pena leerlo… y de paso descubrir el porqué de su título.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE