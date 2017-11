Opinión 04-11-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El genio del cristianismo”, de ChateaUBRIAND?

Esta es una obra apologética y expone los aportes del cristianismo en el ámbito de la filosofía, de las ciencias, del arte y la historia, a partir de los tiempos de Jesús. Su objetivo es mostrar cuánto ha aportado y qué virtudes encierra esta doctrina. Fue escrita en el año 1802, en tiempos en que el cristianismo, una vez más, vivía tiempos difíciles –parecido a los primeros siglos-, ya que en sus orígenes fue perseguido por todo el poder político, bélico y organizacional que había disponible por Roma y por los que temían perder sus privilegios. Lo interesante –y por ello la apología-, es entender cómo se propagó y creció a pesar de todo, qué cosa novedosa tuvo esta fe primitiva para alcanzar el éxito y expansión, pese a las sangrientas matanzas, soplonajes, delación y calumnias.



La obra no es del todo única, ha habido anteriormente otras apologías como la de Tertuliano en el 200 d.d.c., o como los apologistas griegos Arístides, Justino, Traciano, Atenágoras y Hermias en el Siglo II d.d.c.



El genio del cristianismo saca su fuente de las enseñanzas de Jesús registradas en los evangelios; y por su fuerza moral y revelaciones especiales, fue también registrado por Cornelio Tácito, Historiador romano (anales, libro XV, capítulo XIV), o Flavio Josefo (Antigüedades XVIII, 33).



La obra, aparte de analizar muchos temas, lleva necesariamente a indagar la base de esta fe, la cual aparece trasparente y audaz, más aún, en los textos evangélicos hay expresiones que dan solidez a su doctrina, en cuanto a que no hay que temer en buscar la verdad. De hecho se dice “la verdad os hará libres”, Jn.8,32. Más todavía, esta búsqueda de la verdad es un imperativo cristiano, “no hay nada tan oculto que no se pueda descubrir, tan lejano que no se pueda alcanzar ni tan escondido que no se pueda al fin encontrar” Lc. 12,2, Lc. 8,17, Mt. 10,26.- Y esto sin temor alguno. El texto bíblico señala 79 veces “no temais”.



Como todo texto, hay que contextualizarlo y separar el trigo de la paja. Una cosa es la doctrina y otra, son aquellos pocos o muchos que se han alejado de ella en diversos momentos históricos, lo que no invalida de ningún modo su grandeza. Lo mismo ocurre en cualquier institución moral o de otro tipo cuyos principios son traicionados por algunos de sus integrantes, lo que no causa menoscabo a la verdad. Por ello, es bueno leer estas apologías. Las personas a veces, desinteligentemente sólo observan la mancha en el papel y de ella hacen escarnio, olvidando u omitiendo toda la blancura que la rodea.



En el contenido hay mucha variedad de aspectos que se analizan. Por ejemplo: Sobre la Providencia, el sentido de los rituales, reflexiones sobre Jesús, sobre algunos misterios, el problema de las jerarquías, los consagrados, los misioneros, la virtud y las adversidades, la caridad y su origen, las órdenes penitentes, los grandes inventos de la ciencias hechos por cristianos, la religiosidad popular, el caso de los malos pontífices, la desigualdad humana, la capacidad autodestructiva del ser humano,el haber sido custodio de las ciencias en los tiempos de las invasiones bárbaras, etc.



Tema aparte es lo relacionado al valor del tiempo: “Morimos y cambiamos a cada momento, vivimos como si fuésemos inmortales, el tiempo que empleo en estampar estas palabras, debe ser restado del número de mis días”, como también sobre las pasiones del corazón humano, que recuerda claramente lo citado en Mt. 15,19, u otro argumento bastante interesante acerca si el cristianismo careciere de sentido.



Como casi siempre, en todo comentario queda mucho que no se alcanza a nombrar, pero hay dos cuestiones que comparto por lo atingente:

- “el orgullo será siempre triste causa de perdición para multitudes, pues nunca se logrará persuadirlo de que ignora todo, cuando cree saberlo todo”.

- Hay que tener respeto y prudencia con nuestros juicios. No sería motivo de asombro que en nuestro Siglo XXI. “Si llegara un hombre soberanamente justo que viniera a la tierra hallaría tanta oposición que sería seguro abofeteado, aprehendido, escarnecido, criticado y por último, crucificado por los mismos, que a pesar de estar llenos de injusticias, se empeñan en aparecer por ser tenido por justos”.



Finalmente, aparece casi como una exigencia el realizar una apología del cristianismo, actualizada, propia de nuestro siglo XXI, que separe lo importante de lo que no lo es, incluso, de que se centre, dentro de lo importante, en lo mejor de ello. Puede que al final nos encontremos con el principio. Parece una tarea interesante, provechosa y motivadora.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE