Opinión 01-04-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El humanismo”, de Alberto Hurtado?

Este texto es un verdadero llamado de atención para el mundo de hoy. El Padre Hurtado pionero de la solidaridad en nuestro país, en esta obra nos advierte sobre la “comprensión de los dolores que sufre nuestro mundo, comprensión de quién es el que la sufre”, y este pensamiento cobra mayor sentido y vigencia ante lo que está sucediendo en diversos lugares del mundo. Tiene sentido, para no caer en una indiferencia profunda ante el sufrimiento, desigualdad y menoscabo de muchos. Quizás, la inmediatez y la sobredosis de información que actúan en nosotros como una especie de somnífero del alma, sea una de las causas de ello. Es como si estuviéramos anestesiados frente al dolor.



El ambiente de la sociedad se ha ido deshumanizando, aunque aún se mantienen firmes algunos principios fundamentales, como el respeto por la vida y la libertad de los seres humanos, como han sido los ejemplos de brigadistas, bomberos, carabineros, ejército, PDI y voluntarios en los hechos de incendios que nos han golpeado duramente hace poco. Sin embargo, hay otros elementos que se han ido perdiendo, basta ver la televisión, leer la prensa o revistas, o más todavía cómo se ha ido perdiendo el respeto y la responsabilidad, que de hecho sólo a modo de ejemplo, como han sido los desahogos del humor viñamarino.



Lo que escribe Alberto Hurtado y que apunta a lo que debe ser un humanismo, tiene aún plena vigencia. Así, nos orienta a que el único camino hacia el progreso es el de la paz, la no violencia, el diálogo, el mirarse cara a cara al descubierto.



La obra resume su pensamiento en sólo 4 capítulos, en los que abarca diversos aspectos entre ellos: la justicia, el bien común, la coherencia entre lo que se piensa, se cree o se profesa, con las acciones que se realizan, el totalitarismo, el estado, la educación, el fraude social, el trabajo, el capital, etc.



No cabe duda que fue un hombre excepcional, y que dijo las cosas de las cuales estaba convencido de ser las correctas, lo que le trajo problemas con la jerarquía y otros que consideraban incómodos sus dichos. Por ejemplo, lo que se hace en la justicia no sólo debe hacerse aquello que “puede estar de acuerdo con la letra, pero no con el espíritu de la Ley”; o “el contratista no hará a la carrera los trabajos con materiales de segunda y a veces dejando deliberadamente mal terminada la obra…” A mi modo de pensar, fue un profeta de su tiempo y aún lo es.



Estaba convencido de que había que “remodelar la arquitectura social que hacía nacer la miseria de la abundancia; la desocupación de la ingeniosidad técnica y que hace del trabajo esclavos y del dinero, rey.”



Hay muchísimo que aprender de este libro. Sólo citaré dos pensamientos más y, el resto queda en la riqueza del mismo para conocimiento de quien tenga el privilegio de leerlo, y puede que sea un aliciente para trabajar por la paz y la justicia (virtud muy difícil de ponerla en práctica):



- “Si la educación no consigue formar ciudadanos penetrados de sentido social, no ha logrado lo que de ella espera la sociedad”. Y

- “Si toda reforma no involucra la moral, está destinada al fracaso”.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE