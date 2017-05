Opinión 06-05-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El libro negro de la justicia chilena”, de Alejandra Matus?

Este es un libro especial y con una historia poco común. El texto en comento, fue editado por primera vez en octubre del año 2016, pero tiene una historia previa. Apareció antes. Me remito al texto: “su publicación en 1999, desató la furia del Ex Presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, quien interpuso un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado. El libro fue incautado y su circulación prohibida en Chile durante los 2 años y medio que duró el litigio. Su autora huyó de Chile antes de que se concretara la orden de detención que se dictó en su contra. Huyó con un bolso pequeño, primero a Argentina, luego a Estados Unidos, donde pidió asilo político. Allí vivió casi 3 años”.



Todo ocurría –paradójicamente- durante el segundo gobierno democrático post dictadura, con Augusto Pinochet ya preso en Londres. En medio de la batahola y la prohibición, la gente lo leyó fotocopiada, lo bajó por la incipiente internet o lo compró pirateado. A su regreso a Chile, se publicó esta edición en la que la autora complementa su libro original con dos capítulos más, para entender de mejor “el Chile de la Transición, sus contradicciones y deudas pendientes”. Se le señala como un clásico del periodismo chileno, al fin…sin censura.



Hubo situaciones curiosas sobre lo que ocurrió en esos años acerca de la primera publicación. No se podía hablar de su contenido públicamente sin temor a ser citado ante los Tribunales, como ocurrió con Alejandro Gullier cuando osó mostrarlo en la pantalla. Por lo tanto, se dio la situación absurda y cómica que se podía hablar sobre la prohibición y sus consecuencias, pero no sobre porqué esto había ocurrido.



El texto, no cabe duda que es, en consecuencia, un documento histórico, atendido su contenido que ponía al desnudo cómo se daban las cosas en el Poder Judicial y sobre lo cual pocos sabían….y los que lo sabían preferían o les convenía callar.



Encontrará en lo narrado, varios hechos que sucedían a menudo, por ejemplo, la pérdida de expedientes. Con los años han habido varios cambios en lo que respecta al ámbito del Poder Judicial, como por ejemplo, lo relativo a la Justicia criminal, que fue objeto de la Reforma Procesal Penal a partir del año 2000, aunque aún hoy hay algunas quejas sobre las deficiencias que abundan en el actual sistema, y no son pocos los que piden una reforma a la reforma. ¿Tendrá algo que ver con mejorar las medidas cautelares y su eficiencia?, o ¿la puerta giratoria? El cómo se logró y cuánto costó esta reforma, es digno de leerse.



El lector se encontrará con casos y situaciones dignas de Ripley, que incluso lo pueden llevar a un pesimismo extremo en la confianza de la justicia, pero por otro lado, captará claramente la diferencia entre lo que es justo y lo que es legal. Se divertirá (claro que con humor negro) sobre el caso llamado “La querella de los membrillos”. Absurdo, pero cierto.



Conocerá prevaricación, actuaciones de ministros, la dilación interesada de ciertos fallos, grandezas y bajezas de muchos personajes de connotación pública, lo que en un principio se ocultó y que después se descubrió para oprobio de muchos, los entretelones del Informe Retting, el desdén y la arrogancia de jueces en sus dichos y hechos, los problemas de la transición y sus actores, las mentiras y encubrimientos de crímenes, las amenazas, los recursos de amparo, el nepotismo, el rol de la Vicaría de la Solidaridad, los Conservadores de Bienes Raíces y muchas historias que lo estremecerán . Todo, contenido en 433 páginas.



Podría citar a lo menos siete preguntas ¿sabía usted qué?, pero es mejor que se asombre con la lectura del libro.



Finalmente, podría señalar que este tomo, muestra el valor que debe tener la libertad de prensa, hecho que este mismo medio periodístico, expuso en su crónica el 05 de abril del 2017, sobre la censura a un diario regional; los principios que debe tener un juez para hacer justicia y la máxima que debe regir, esto es, “la verdad sea la autoridad, y no la autoridad la verdad”.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE