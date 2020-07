Opinión 11-07-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El mal del olvido. crónicas sobre el Alzheimer”, de Marcela Escobar?



El objetivo de la obra no es de un libro médico, según lo expone su autora, sino que intenta retratar lo que ocurre a puertas cerradas sobre este mal que “mantiene en jaque a la ciencia”. Ahonda en el deterioro de los vínculos más cercanos, en la pérdida de los lazos con los hijos, con la mujer o el esposo. Con esos otros que no están enfermos, pero que padecen este mal como propio cuando aquella persona que aman se pierde en la nebulosa que desdibuja su identidad. Es por lo tanto, un libro de historias investigadas, escritas y revisadas durante un período de 4 años.



El alzheimer es una enfermedad muy cruel, que afecta además del propio enfermo, a sus familiares y entorno. No es nueva, antes se conocía como demencia senil o arteriosclerosis, en que el cerebro presenta un deterioro que hace que la persona que lo sufre deja de ser quien era para convertirse en otra. Algunas características son: desorientación, olvido de nombres de personas, deterioro de las funciones del cuerpo, irritabilidad, alteraciones del sueño y varias más.



El lector encontrará en el libro además de varias historias, algunas alusiones a los hogares de acogida para los que padecen este mal, una descripción diagnóstica conocida como el MMSE, la situación de Chile que suman más de 170.000 mil personas, con una proyección de aumento significativo para el año 2050, que no hay políticas públicas adecuadas, algunos conceptos como disfasia primaria, dispraxis y propagnosia. Lo triste es que hasta hoy no existe un tratamiento para la cura de la enfermedad y los que hay, están orientados a obtener una cierto grado de mejoría del paciente en las etapas iniciales de la enfermedad.



El tema del alzheimer no es menor, porque puede llegar a cuestionamientos filosóficos (Protágoras decía “el hombre es la medida de todas las cosas”). ¿Qué pasa entonces ante la pérdida de la facultad intelectiva?, ¿Qué pasa con la libertad?, ¿Con el libre albedrío?. También cuestionamientos morales, sociales, racionalistas y religiosos. (San Agustín en “sus confesiones” se explaya en 18 capítulos sobre la admirable virtud y facultad de la memoria).



Finalmente, la autora recomienda algunos libros:

- La enfermedad del alzheimer y otras demencias, de Archibaldo Donoso.

- Enfermedad de alzheimer, neurología caso a caso, de Antoni Rey Pérez y Alberto Lleó Bisa.

- El alzheimer, de David SHENK.

- Memorias del alzheimer, de Pedro Simón.



Hay más. También dos novelas atingentes:

- Siempre Alice, de Lisa Génova

- La dieta de las malas noticias, de Raquel Robles.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE