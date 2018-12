Opinión 08-12-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El sanador herido”, de Alejandro Valenzuela Soto?

Lo dice el autor, su contenido es una experiencia "testimonial, personal, íntima y espiritual", y a pesar de que está compuesto por 12 capítulos, todos ellos de gran profundidad, a mi modo de ver, se podría dividir en dos grandes partes:



En la primera, abarca temas tales como la fe, que implica varias dimensiones:

- Un conocimiento del Ser, del descubrir al "ES", de percatarse de la unidad del Todo.

- Una particular forma de vivir en que prima el hacer las cosas para el bien, con un estilo que causaría asombro en nuestro mundo consumista e inmediatista, que calificaría como "milagro", ya que sería sorprendente.

- Una práctica de fraternidad humana que ya la hicieron posible en algún momento las primeras comunidades cristianas..."como se aman", "como se ayudan". ¡Causaba asombro!



No cabe duda que quien quiera extraer enseñanzas de este texto, de su temática, podrá preguntarse ¿Por qué en un planeta tan pequeño comparado con el sistema solar, con las galaxias y con el universo entero, el ser humano no haya sido en su historia, capaz de vivir fraternal y solidariamente. Dice Alejandro: "la tierra y cuanto ella contiene, nos la dejó el Señor a todos. No a unos pocos que se la apropiaron, dejando a otros en la pobreza".



La obra emanada de la espiritualidad cristiana del escritor, invita, más bien exige, el conocimiento de la persona de Jesús, quién era, quién fue y quién es hoy. La respuesta debería concluir con una mirada muy particular de la vida y de cómo vivirla. Igualmente, encamina a encontrar una explicación acerca de la existencia del ser humano, del enigma del "no ser" al "ser", que supone - según la respuesta -, valores distintos ante tal hecho. Es una meditación que da para largo y en que se juega el percibir el sentido del existir. Muchos filósofos, místicos, iniciados han dado en el devenir de la historia sus propias visiones. En este libro se entrega otra.



Sorprende que en algunas páginas aparezcan algunas oraciones, que contrariamente a lo que pudiera creerse, son tremendamente prácticas y de una cercanía y actualidad con lo cotidiano. Así, en "Danos un corazón", o "Señor tú me llamaste", se encontrará con lo ecológico, lo épico, lo ético, lo astronómico, con valores, la solidaridad, el trabajo, que atañe al cuidado de la vida humana.



En esta primera parte hay mucho de logos, destaca lo permanente de la trascendencia y cómo debe entenderse la dualidad de lo inmanente y lo trascendente. En consecuencia, ver más allá de lo aparente, distinguir lo real de lo ilusorio, persistir en la incansable búsqueda y encuentro con la verdad.



La segunda parte, es de contenido teológico, con abundantes citas bíblicas, las que ayudan a entender la reflexión de Alejandro en lo que se refiere a la divinidad y su relación con el ser humano. Por cierto, esto implica una lectura más detenida, a objeto poder distinguir lo simbólico de lo real, hay que leer con atención, atendido a que el razonamiento es sutil y complejo a la vez, pese a que en su fundamentación se señala: "este texto fue inicialmente concebido como una obra mucho más extensa sobre el evangelio. Sin embargo, quiero resumir lo más que se pueda a fin de que todos lo puedan leer".



Alejandro Antonio Valenzuela Soto, Linarense, profesor y diácono, es autor de varias otras obras escritas entre 1977 y 2015 (en total 7, aparte de ésta), que las entrega en forma pedagógica y coloquial. Para quienes le conocen, concordarán - al leer el libro -, que lo escrito es un consecuente, cercano y admirable testimonio de vida.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE