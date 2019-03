Opinión 30-03-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Empresarios zombis”, de Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas?

Los autores, periodistas de la U. Andrés Bello y Finis Terrae, respectivamente, distinguidos con premios por sus trabajos, se proponen en este texto describir, en 7 capítulos, lo más didácticamente posible, las operaciones llevadas adelante por todas las empresas que se beneficiaron de las “zombies” y las interpretaciones que los tributaristas desplegaron. Intentan por medio de una intensa recolección de antecedentes reconstruir en detalle cómo grandes y exitosas compañías redujeron sus obligaciones tributarias en los años 90 y 2000 (en los noventa, década de oro de la economía chilena, en que importantes empresas encontraron un mecanismo para no tributar), usando sociedades que habían quebrado en los 80 y a las que se les denominó “empresas zombies”.



Esta compra de zombies no tenía otro sentido más que la rebaja de los impuestos. En ellas no había pérdidas reales, eran entelequias contables, una estrategia que lindaba con lo ilegal, una especie de resquicio económico similar al que años atrás se acusaba de “resquicios políticos”, sólo que ahora favorecía a los más ricos. Así, en Chile los dueños del capital encontraron muchas maneras de gastar las utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir, sin pagar el correspondiente impuesto. Algo así como: No es moral, pero tampoco ilegal, porque la ley lo permite o no está tipificado como delito. En esta realidad, la obra tiene su foco en esa industria tributaria y en alguna de sus figuras prominentes. Trata de echar luz sobre zonas donde la interpretación se lleva a cabo, pero que son completamente opacas para los medios y la opinión pública.



En general, se detallan hechos como:

- Cuál fue la fiscalización del S.I.I. entre los años 2004 y 2007.

- La actuación de distintos directores del S.I.I. y cómo enfrentaron a poderosos bufetes que presionaban legal, comunicacional y políticamente.

- Las empresas y sus propietarios que usaron y se beneficiaron con el método.

- La ingeniería tributaria para eludir pagos de impuestos. La explicación además de ser muy clara, un personero Ministro de Hacienda, la hace muy entretenida y jocosa.

- El “perdonazo” a Johnson’s.

- El financiamiento ilegal de la política.

- El salvataje del Estado a las empresas en 1983.

- La evasión y la elución.

- Los paraísos tributarios.etc.-



Narra detalles que dejará sorprendido al lector y además tendrá conocimiento de extensas entrevistas a cientistas políticos y prestigiosas investigadoras económicas.-



Conviene su lectura para darse cuenta en qué mundo vivimos y en la necesidad de tener “un orden moral basado en la solidaridad y el respeto por el ser humano”, como lo señala en un artículo Don Víctor Córcoba Herrera (El Heraldo 14.01.2019).





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE