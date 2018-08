Opinión 04-08-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “En la senda de su tradición republicana: la Gran Logia de Chile 2010-2018”, de Luis Riveros Cornejo?

El autor, economista, profesor, Ex-rector de la U. de Chile, Ex –Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, articulista, con varios libros publicados, y con distinciones nacionales e internacionales, comenta diversos mensajes y discursos, que en 569 páginas entregan una visión que se ha hecho común en el lenguaje académico y popular de este país: la necesidad de restablecer los valores republicanos, entre los cuales está el diálogo, la tolerancia, la fraternidad, el mérito, el conocimiento guiado por la justicia, la ética y la moral, en una forma pedagógica y orientados hacia el bien común que garantice estabilidad, respeto y una sana convivencia nacional.



En la variada temática de la obra, se encuentra, por cierto, un análisis crítico-evaluativo de su gestión como el primero entre sus iguales en la dirección de la masonería chilena, entendida como una institución filosófica, ética y docente cuyo principal esfuerzo es alcanzar la verdad, lograr el perfeccionamiento personal de sus miembros y el ideal de un bienestar general de la sociedad. Desde esta perspectiva hace una descripción de lo realizado en su gestión. Se destaca:



1.- Una exigencia para cada miembro de la institución relacionada con la consecuencia entre los valores y conocimientos adquiridos, con su actuar propio, en la familia, en el trabajo y en el entorno en el que vive y convive.

Que los “principios de libertad, igualdad y fraternidad sean más que un lema, una norma de vida diaria en lo institucional y personal”.

2.- Desmistificación del malentendido secretismo de la Orden, abriendo las puertas a todos aquellos que deseen conocerla. No hay nada secreto, sólo reserva en lo propio de sus rituales, como los de otro cualquier organismo de características similares. Esto es una enorme novedad para muchos, muy beneficioso para evitar prejuicios, ya que no hay peor error que la verdad mal comprendida.

3.- Asume hubo un tiempo en que la Masonería se vio impelida a silenciar su voz pública, pero que ahora renace con más fuerza, redoblando “esfuerzos por seguir construyendo una Masonería para servir a Chile como a la humanidad toda”.

4.- Advertencia de que “nos encaminamos a una sociedad basada más bien en el individualismo y la desconfianza como características opuestas a la prevalecientes en una sociedad de cooperación y credibilidad”.

5.- Una preocupación especial por la educación con proposiciones concretas para que los profesores egresen de su formación como tales, con un grado de excelencia que les permita desempeñar positivamente su función. Pone acento en alcanzar una educación pública de calidad.

6.- Que, porque “se nos escucha, se nos invita a foros importantes para la instancia republicana, como es el Congreso Nacional, para exponer y debatir sobre propuestas e ideas de fondo” ha dado su mirada sobre: “el problema mapuche”, “carta abierta a Chile” (entregada a su Excelencia el Presidente de la República, Señor Pdte. de la Excma. Corte Suprema de Justicia y al Honorable Pdte. Del Senado de la República), y editando además, el libro “Pensando a Chile”.



Por la amplitud del libro no es posible detallar con más precisión su profundo contenido, porque lo que antes de finalizar este comentario, no puedo dejar de mencionar que en su página 260 expone, en esta evaluación personal, una aspiración de lo que quiere que sea o llegue a ser la Orden Masónica, que por la grandeza que encierra, recuerda el texto “Apología de Sócrates” de Platón.



Para entender la Masonería real y como ideal conviene leerlo.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE