Opinión 17-06-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Esta zanja está ocupada”, de Raquel Saguier?

La autora es considerada una de las mejores escritoras que dio Paraguay. Tenía características muy peculiares, ya que jamás transigió con los modos fáciles, con lugares comunes, con las frases hechas, y “fue una creadora nata que jugaba sin cesar entre los entresijos formales para elaborar imágenes novedosas.



Algunas publicaciones fueron: “Los principios y el símbolo”, 1965; “La niña que perdí en el circo”, 1980 (y que fue traducida al francés, portugués e inglés); “La vera historia de purificación, 1989; “La posta del placer”, 1999. Falleció en el año 2007.





Esta novela es una historia sórdida, de sórdidos personajes y de sórdidos ambientes en el marco de una sociedad, que cuanto “más alta”, se califica, más sórdida se vuelve. Esa es la característica de esta narración, en la que no está ausente un humor fino, una ironía sutil, que termina doliendo más que hacer reír, pues hace patente descripciones físicas y morales de la sociedad paraguaya, que si se las extrapola a otra localidades geográficas, se encontrarán sorprendentes similitudes.



En el relato se puede apreciar una variada temática que invita a la meditación y a la elaboración de juicios de valor que tienen que ver con la motivación, para bien o para mal, de personas y realidades. Por ejemplo, aparece el hecho de que el perseguir con avidez muchas cosas, tales como el poder u otras metas en busca de una felicidad, que al final de la vida se llega a descubrir como ilusoria y vana. Aparece por tanto, un repensar en el dolor de haber perdido –en muchos casos- inútilmente la existencia. (recuerda esto lo que ya se decía en el texto “Predicador” 2900 años atrás, Cap. I, II).



No está ausente tampoco el tema de la pobreza, ni el de la delincuencia, la alteración de los productos en los negocios para así obtener jugosas ganancias, sin importar la calidad de los mismos, ni las posibles víctimas adquirentes. Aparece en paralelo la ética, en la que se critica el hecho de que se logren beneficios sin importar los medios para ello.

Toca el problema de los apellidos, que estigmatizan a algunas personas (que puede ser impuesto o asumido, cuestión cultural o psicológica), y que es algo absolutamente ajeno a lo que se es en realidad, pero que se da por ser un legado familiar. Ante esto, se reflexiona: ¿Puede cada persona escoger el nombre y apellido que así mismo le venga en gana?, o ¿Marca dicha circunstancia el destino de las personas? Ya se dijo antes, la autora no era dada a cosas fáciles. Ella no se afanaba en ser original: “era original a sí misma”.



Incluye en su novela aspectos sobre el arribismo, las bodas por conveniencia, el “parecer” más que el “ser”, los que prefieren que nada cambie y todo siga igual, aunque sea injusto: “nada por aquí, nada por allá, y por acullá, todo bajo absoluto control”. Hay mucho que apreciar en este libro y, para no extender demasiado el comentario, puedo agregar que hay situaciones que le harán suponer que cada cual tiene su propio Judas, en la relación con las personas que no son sinceras ni leales; además, le hará ver el hecho de las apariencias, lo que ocultan las imágenes, las máscaras de cada uno, las cobardías, como los complejos, las dudas, en fin, todo muy humano, pero que reconociéndolo como tal, es posible superarlo.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE