Opinión 06-04-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Física y berenjenas”, de Andrés Gomberoff?

¡Sorprendente! Es muy raro encontrar textos que traten la temática de la física, tan variada y elemental para el vivir, de una forma clara, didáctica, amena y con ejemplos cotidianos. Este libro reúne estas condiciones. Andrés Gomberoff, licenciado en Ciencias Físicas y Dr. en Física de la U. de Chile, lo ha hecho posible. No es aventurado suponer que si en el colegio se enseñara esta materia con similar método, las clases serían más entretenidas, se comprendería mejor el ramo e incluso haría a los jóvenes interesarse por la ciencia.



Se abordan las grandes teorías de eminentes científicos que cambiaron nuestra vida y la comprensión del universo. En su contraportada, el autor dice: “No sé porqué las ciencias resultan tan poco atractivas, incluso intimidantes para tantos. Intuyo, sin embargo, que se trata de una reacción que nosotros mismos hemos generado por la forma en la que enseñamos y comunicamos. Algo que podríamos amar “el efecto berenjena”: A la mayoría parece no gustarles, pero no podemos culpar a la berenjena. Es claro que sólo puede deberse a la ignorancia que existe de cómo cocinarla”.



En 41 pequeños capítulos abarca una variada gama de profundos misterios que la naturaleza poseía y que aún posee, que por fin han sido develados por el conocimiento humano, permitiendo el progreso en la prolongación de la vida, las comunicaciones y otros adelantos sorprendentes que dan respuesta a esa exigencia propia de la naturaleza humana, cual es el afán de conocer, la curiosidad y la sed de plenitud.



El autor aconseja el investigar, el hábito de la lectura, ya que es un medio que ayuda al placer de descubrir. Señala: “En la literatura se habla en ocasiones del lector activo, o sea, que uno interactúa con el texto. Que se pierde en él a través de túneles que lo llevan a sus propias reflexiones, a su propia historia, a ideas e historias nuevas gatilladas por lo que lee”.



Por ser tan profusa la temática, vayan algunas interrogantes cuyos comentarios están en el texto.



- El Theremin es uno de los primeros instrumentos electrónicos de la historia concebido en 1919. Funciona sin tocarlo, sólo con el movimiento de las manos a cierta distancia.

- ¿Cuántas formas hay para ordenar los libros?

- ¿Qué es un osciloscopio?

- ¿Por qué el cielo es azul?

- Que Thomas Henry Huxley en 1869 acuñó el término “agnosticismo”

- ¿Cuáles son las 3 moléculas básicas que contienen nuestros alimentos?

- ¿Cuántos tipos de átomos se conocen?

- ¿Qué es la psico-acústica?

- Además, sabía usted que el sol desvía los rayos de luz de las estrellas.

- Que en la singularidad todo acaba, incluso el tiempo (me imagino al menos como lo conocemos).

- Que a solo 27 mil años luz habita un enorme agujero negro “Sagitario A” que es 4 millones de veces la masa del sol.

- Que cada persona tiene 2 kg. De nitrógeno en el cuerpo.



El libro muestra la grandeza de conocer. Altamente recomendable.





¡Es mi palabra!

GASPAR DOYLE