Opinión 30-12-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Fuerza para vivir”, de Jamie Buckingham?

Este es un libro que se podría entender como espiritualista, pero muy particular, por cuanto esta "espiritualidad" se entiende como fuerza de voluntad, conocimiento, decisión, responsabilidad y persistencia.



Se puede decir que hay todo un tema de fe, que puede que no mueva montañas (o tal vez sí, con la ingeniería y el talento humano), pero mueve y determina las conductas de las personas. La singularidad de ello es que causa asombro, por las actitudes personales, ya que hay costumbre de seguir a las masas, la propaganda, etc., perdiendo el valor de las decisiones personales, conscientes y razonadas.



En el texto aparecen ocho testimonios de personas que puede que le llamen la atención. Entre ellos la cantante Luz Eliana y Osvaldo Quadros. Consta de siete capítulos en el que cada uno va mostrando a través de interrogantes y ejemplos, que las preguntas fundamentales del ser humano (¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos? y ¿Hacia dónde vamos?) tienen respuesta y derivado de ésta, hay una actitud más humanista, más concreta hacia sí mismo y hacia los demás. Las respuestas son específicas, que algunos podrán encontrar insuficientes. Con todo, invita a la búsqueda por caminos distintos.



Tiene lo narrado mucho de metafísica y trascendencia, pero todo explicado en forma sencilla, con ejemplos de la vida diaria, lo que hace su lectura fácil y comprensible



Hay un tema que tiene que ver con el éxito y lo que ello puede significar para unos u otros, atendidas las diferencias que pueden haber. No olvidemos que cada persona es un microcosmos y para su realización le condicionan (dificultan o favorecen) muchas facetas, e incluso algunas de ellas aún pueden sernos desconocidas.



En su contenido se recurre a muchos textos bíblicos como fuente de conocimiento, atendido a las enseñanzas literales, simbólicas y pedagógicas que contienen. Atingente a este sentido, el filósofo Platón afirmaba que existían tres fuentes válidas del conocimiento:



1.-Los cinco sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, la visión y la audición, los cuales son compartidos con las demás especies del reino animal.-

2.-La razón, que distingue al hombre de los animales inferiores. Esta es la facultad que le permite al ser humano, conocer, conociendo lo que conoce.-

3.-Y la tercera la llamó "locura divina", término que usó para referirse al mundo espiritual de la comunicación sobrenatural.-



La obra "Fuerza para vivir" podría llevar a encontrar el sentido de: "Buscad y encontrareis, Llamad y se os abrirá, Pedid y se os dará" Mt.7,7.-



Para los interesados y/o convencidos de la trascendencia de la existencia y de una Inteligencia creadora de Todo, quiero compartir una historia que me contaron hace tiempo, y que condicionó mi tolerancia, mi respeto y comprensión, por muchos que como yo buscan la verdad con sincero corazón: “En la cima de una alta colina había un molinero y mucha gente del valle subía con sus carretas con trigo para hacer harina. Al llegar cada uno de ellos, el molinero no les preguntaba ¿Por qué camino se vinieron?, sino que les preguntaba : Qué clase o calidad de trigo traían." El que tenga oídos que oiga y entienda" Mt.13,9.-



En realidad, el libro debería ayudar a entender que encontrando la verdad, encontrarán también la justicia, la bondad, la belleza y esa fuerza vital que encierra todo: El amor.-



Es mi palabra.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE