Opinión 29-12-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Fumo pito ¿y qué?”, de Pablo Sauma?



Si bien es cierto es un relato de una persona que desde adolescente y hasta adulto camina en el descubrimiento y consumo de la marihuana, no se queda únicamente en eso. De hecho, van apareciendo temas de gran trascendencia que enriquecen, iluminan, orientan y educan sobre cómo vivir en plenitud.



El tema de esta droga como terapia para la salud solo es mencionado tangencialmente e igual cosa sucede con breve alusión a esta yerba en su carácter sagrado que le atribuyen los chamanes y ningún comentario en términos del "negocio" del narcotráfico, que es uno de los más rentables que existen en el mundo, junto con la venta de armas.



Lo que queda claro es que el consumo de la marihuana u otro tipo de drogas, tienen que ver con los equivocados placeres que brinda, del escapismo que alcanza con ello y de las falsas creencias de los caminos cortos hacia la plena felicidad. Dice el autor "no puede ser cien por ciento magnífica. Algo de razón tienen sus detractores y es importante recalcarlo, porque no pretendo hacer una apología de la cannabis. También se refiere al tema de la dependencia. En lo humano, lo deplorable es que siendo la voluntad la facultad que permite gobernarse a sí mismo, la droga la destruye. Esto es evidente, al querer dejar su consumo y ser incapaz de hacerlo. Respecto a los riesgos en salud, expone que "hay estudios diversos que indican que la marihuana produce cambios en la percepción y a su vez ansiedad y pensamientos negativos sobre uno mismo, que son la base de los sentimientos paranoides”. Para los que conocen personas en estos estados, se explicarán las actitudes de grandeza, persecución, obsesión y depresión. Advierte Sauma: "Ten cuidado con eso (el consumo) puedes perder el rumbo y extraviarte".



De la obra se puede detallar lo siguiente:



- Una cita del célebre escritor Williams Burrouhs (en la década del 60) "el hecho de que podamos oponernos al uso de la marihuana sin oponernos al mismo tiempo al uso del alcohol escapa a mi comprensión".

- "La realidad de un mundo competitivo y caníbal donde el más débil siempre resulta más perjudicado".

- La publicidad impositiva, una especie de "chip mental" en que se pretende lograr extremos (exagerado por cierto, o con ironía) de llegar hasta vender hielo a los esquimales o compra de cosas inútiles que no se necesitan.

- La referencia al libro de Robert Greene. "Las 48 leyes del poder", que en una de sus partes señala: "logra que otros hagan el trabajo por ti, pero llévate siempre el crédito.-

- La búsqueda de la verdad como tarea personal.-

- Las desigualdades en Chile y su mantención por los distintos gobiernos post-dictadura.-

- Crítica al ámbito religioso, atendida la inconsecuencia entre lo que se predica y lo que se practica..."y con la misma mano con la que se persignaba en la iglesia, le pagaba una miseria a su nana de toda la vida...".-

- Irónicamente se refiere a la independencia de Chile de la Corte Española, para actualmente presenciar "la reconquista española"....."vienen a tomarse nuestro país, pero ahora con un afán netamente económico, a intentar hacer de nuestra tierra una nueva colonia en materia de banca y servicios".

- Incluye ideas sobre la fama..."una cosa es llegar a ser famoso y otra es estar preparado para vivirlo", la sinceridad, la tolerancia, el humor, los ideales, el Universo (plantea 14 impresionantes interrogantes al respecto), la educación (con una aguda crítica al sistema), la tecnología y la necesidad de usarla con valores..."qué sacamos con usar tecnología avanzada si en vez de acercarnos, cada vez nos alejamos más como seres humanos", etc.



Para finalizar, algunas de las ideas del autor sobre el sentido del vivir: "todo mi aprendizaje debía tener un propósito más loable que trabajar solo para acumular dinero"..."no es porque si que estamos acá"....."A nuestra alma se la dotó de un cuerpo e inteligencia como agregados para que cumplamos una misión y, lo primero que hacemos es enviar a esa alma al patio trasero tratando de silenciarla. Pero no todos entienden esto y siguen en la misma línea de acción, desconociendo el llamado de nuestra propia esencia que clama por una vida sana, alejada de la avaricia y las malas acciones, en que miramos con indiferencia cómo el de al lado se hunde, y lo que es peor, alegrándonos porque así sucede. ¿En qué realidad estamos viviendo en que parecemos disfrutar del fracaso del otro?"



En seis capítulos podrá encontrar mucho más. Viene al caso, señalar que Chile es el primer consumidor de droga en jóvenes entre 8° Básico y 4° EM en América.(Diario El Heraldo.11.12.2018).-









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE