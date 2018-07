Opinión 28-07-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Giannini público”?

Esta obra es una recopilación de diversas entrevistas, columnas y artículos de este destacado filósofo chileno recientemente fallecido y que abarca una amplia gama temática. Está editado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, editorial universitaria, noviembre 2015. En detalle, son 17 entrevistas en diversos medios de televisivos, revistas y 12 columnas-artículos de diarios nacionales.-



Lo novedoso de la obra, es que ayuda a entender nítidamente el esfuerzo de este pensador por llevar la reflexión filosófica a los espacios de la vida cotidiana, hacerla entendible y a mostrar que es útil tanto para la vida, como para evaluar los hechos que ocurren en el tiempo. Así, varias de sus intervenciones son un discurso complejo y agudo acerca del Chile del último siglo. Además, lo que pretende es hacer una filosofía vigente que interese al hombre de hoy, ya que de no hacerse, esta disciplina sería una pieza de museo.



Entre las enseñanzas que deja el texto, están el modo de ser de cada cual y en el que se compromete tanto la honorabilidad privada como la pública: El tratar de vivir lo más lealmente que se pueda, el evitar la instrumentalización de las personas, practicar el valor de la tolerancia como la única manera de que puedan expresarse las opiniones, lo que conlleva a una sana convivencia y muchos más.



Un tema sobre el cual se explaya con entusiasmo es acerca de la Universidad y su rol como motor de formación, investigación y con una crítica, respecto a que en vez de ello se la ha transformado en un instrumento al servicio de intereses ajenos a lo que le es propio.



Por haber sido profesor universitario durante muchos años, entiende no sólo la situación del profesorado que según sus palabras “somos una profesión muy humillada, arrasada por un poder prepotente e ignorante”. Da sus razones. De esta misma experiencia docente, ya en el año 1992, postulaba una enseñanza abierta, gratuita y universal.



El lector podrá apreciar también pensamientos sobre el bien y el mal; problemas deshumanizantes como el consumismo que trae desilusión, y critica que en el Chile de hoy se nace y se muere con el signo del dinero, sobre la lógica de los acuerdos y los requisitos para que éstos sean fructíferos, transparentes y beneficiosos del bien común. Sugiere denunciar y revertir la corrupción que la denomina una inmoralidad.



Algo particular es su confidencia de que uno de sus referentes de su interés por la filosofía, fue Diógenes, en el que vio “al hombre que quiebra siempre lo consabido, la ley, la rutina y sale con algo que desconcierta, descoloca y obliga a los seres humanos a recolocarse, a redefinirse, a mirar de nuevo”.



Por cierto, no está ajena la metafísica en sus comentarios, sobretodo pensando en que cada uno es un ser que, siendo uno, vive dos realidades: una, es el cielo infinito que está fuera, y la otra, es la fascinante realidad interior de cada uno, aspecto este último, que pocos se atreven a escudriñar o desconocen cómo hacerlo. En definitiva, viven sin saber realmente quiénes son. El oráculo de Delfos hace milenios decía “conócete a ti mismo”.



Es mucho el contenido y la riqueza que encierra el texto. Hay una entrevista en que se refiere al instante y al problema del tiempo, que es magistral.



Para finalizar, señalar que se aprende sobre filosofía, en cuanto ella plantea preguntas, busca respuestas verdaderas, define una forma y actitud de vida consciente, consistente y coherente y piensa la vida en tanto humana. Sin filosofía, se cae fácilmente en el error, en la apatía, en el sin sentido de las cosas, en el egoísmo y el fanatismo.



¡¡Conviene leer este libro!! Ojalá lo haga el Mineduc.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE