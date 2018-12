Opinión 15-12-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Grafología”, de Nadhir?

Tema atrayente que se suma a otras disciplinas de contenido psicológico que ayudan a entender el interior de cada cual y el motivo de sus conductas. De similar visión es el libro "Psicopatología de la vida cotidiana", de Sigmund Freud, y varios más.



El ser humano es un ente de tal complejidad que aún luego de milenios de estudios, gran parte de su funcionamiento permanece rodeado de incógnitas y secretos no develados, y a medida que pasan los años, la ciencia y la técnica, permiten echar algo más de luz sobre estos aspectos misteriosos, logrando avances y conocimientos impensados en otros tiempos. La grafología está incluida en esto.



La obra contiene un relato de la génesis de esta materia que se extiende a las culturas fenicias, egipcia y China, otorgándole este último un culto especial, "ya que hasta los libros sagrados escritos a mano, eran considerados como íconos, auténticos ídolos que reflejaban fielmente a la divinidad", poseyendo además claras leyes grafológicas.



Los precursores de la grafología fueron personas connotadas. Así, el primer libro como tal, data de 1622 escrito por Camilo Baldo, profesor de Filosofía de la Universidad de Bolonia, Italia. El segundo, por el científico Marco Aurelio Severinus, cirujano, profesor de la Universidad de Nápoles, agregándose el filósofo alemán Leibniz, el investigador Johann K.Lavater, padre de la fisionomía, Christian Grobmann, profesor de Filosofía y psicología, J. Louis Moreau, profesor de la facultad de medicina en Paris, Ludwig Klages, filósofo y caracterólogo alemán, etc.-



Grafología etimológicamente significa tratado sobre la escritura o conocimiento de ella. En definitiva, estudiar y comprender que cada persona escribe con un tipo de letra diferente debido a la influencia de su yo interior que se manifiesta por medio de la escritura, y que está influido por fuerzas psíquicas inconscientes que son incontrolables de manera voluntaria. En consecuencia, la escritura es la representación simbólica de la expresión involuntaria e inconsciente más íntima y verdadera de la personalidad.



En 17 capítulos el lector podrá acercarse a las características de la escritura, tales como la curva, angulosidad, grande o pequeña, vertical, hacia la derecha o izquierda, horizontal, ondulada, cóncava, descendente, ordenada o desordenada, etc. Los ejemplos y explicaciones que se entrega estimula el autoconocimiento y el analizar nuestra propia forma de escribir y lo que de ello se deriva.



Ante los que plantean dudas sobre la efectividad de esta disciplina, se opone el hecho de que sus cultivadores no son charlatanes, sino personas de reconocido prestigio, que señalan que esto es comunicable, analítico, especializado, verificable y útil. Además, varios países como Suiza, Francia, Italia, España, cuentan con escuelas sobre ello. Dice el texto "en 1971, el entonces presidente de Francia promulga un decreto declarando a la grafología como una disciplina científica de utilidad pública".



Entre los ejemplos didácticos que aparecen, figura la letra "M", que aporta claridad sobre el método de análisis. Termina la obra con un glosario grafológico que abarca casi todo nuestro alfabeto.



Es interesante el libro para conocer, y tal vez,..... ¡para escribir mejor!





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE