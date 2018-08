Opinión 18-08-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Heraclito el esplendente”, de Jorge E. Rivera C.?

Dos observaciones previas: el autor, profesor de Filosofía universitario, con pos grados en el extranjero, hombre de gran cultura, falleció este año a los 90 años de edad, por lo que se nos ha ido un gran valor intelectual, similar a la reciente partida también del pensador Humberto Gianninni; y la segunda, que su libro sobre el gran filósofo Heráclito, que vivió por el 544 A.C., y que lo señala como “el esplendente”, revela que de tal personaje deriva algo singularmente valioso.



Heráclito de Efeso, fue llamado en su tiempo “el oscuro”, porque sus escritos –unos breves y otros no tanto-, aparecían particularmente densos y de difícil comprensión. A la luz de los tiempos, sus afirmaciones nos muestran que hay en ellos un gran contenido, una observación profunda de la naturaleza y una explicación para el sentido de cuanto existe.



Probablemente por estar acostumbrados a lo instantáneo, debamos detener nuestro rápido quehacer de cada día para entender lo que él muestra, pero tal acción hará fortalecer al lector con una visión más clara y acaba de la existencia, más iluminado, -y qué duda cabe- , con luz se puede avanzar sin tropezar.



Este filósofo escribió fragmentos o sentencias. Se conocen 126. El libro analiza sólo 15, sin embargo, en algunas hace relación con otras en un número de 11.- En definitiva el lector conocerá 26 en total.



El texto puede dividirse en dos grandes temáticas. Por un lado, los fragmentos, que tienen relación con el ser, con el logos, con la sabiduría, pero pensado desde la propia situación de cada cual, ya que señala, que no existe ninguna otra manera de pensar, pues no podemos saltar fuera del sitio en que nos encontramos. En la segunda, se aborda un intento de pensar el devenir. Es posible que tal visión sea dudosa o insegura. No importa, lo que sí vale es pensar. Lo realmente pernicioso es dejar de hacerlo o acoger pasivamente “lo que se cree” o “lo que se dice”, sin mayor cuestionamiento. En consecuencia, debe evitarse ser meros buzones, y se invita, en cambio ser fuentes de la cual mane el conocimiento. Ello, aparte de sernos útil, puede serlo para los demás.



Uno de los fragmentos se refiere a la Filosofía señalando que ésta, desde sus orígenes es un permanente y tremendo No. Un No, a las tranquilas creencias del mito; un No a la tradición establecida; un No a un creer común de las masas; un No a los decires, chismes y rumores. El filósofo enseña a distinguir entre el oír y el escuchar (con una fundamentación extensa, enriquecedora y clarificadora). Otro tema es acerca de la sabiduría, dónde puede ésta residir y cómo alcanzarla. En otras sentencias, se refiere al tremendo valor de la prudencia, al alma, a la consecuencia o coherencia que debe haber en todo, especialmente en nuestro obrar humano, sobre la metafísica (sin darle este nombre, ya que ello será autoría de otro filósofo, pero que en su contenido es eso propiamente tal). También se refiere a la autenticidad: “sé el que eres”, mostrando esto, que pudiera vivirse como lo que no se es. Ambas posibilidades están abiertas para el ser humano.



Un fragmento a modo de ejemplo: “Este cosmos, el mismo para todas las cosas, no lo hizo ninguno de los Dioses ni de los hombres”. De este fragmento bien pudiera preguntarse: ¿De qué habla éste?, ¿Por qué el sujeto de la frase dice “este cosmos”?, ¿Por qué éste?, ¿Hay otros?, ¿Qué quiere decir con cosmos?



Pensar a Heráclito no es ocuparse de cosas pasadas, es filosofar nuevamente, después de tanto calcular y conceptuar sin rumbo ni orientación. No hay que ser muy preclaro para darse cuenta que esto efectivamente es así. Con todo, el pensador no ofrece conceptos definitivos, lo que hace es “ofrecernos vida filosófica”.



Hay mucha temática y no se puede explicar en un breve comentario. No cabe duda que para saber de todo ello, hay que leer el libro. Me excuso por no revelar más de la obra.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE