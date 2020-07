Opinión 25-07-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Heráclito y Parmenides”, de Sandro Palazzo?



La riqueza de este libro radica en que reúne de una vez a dos grandes pensadores de la humanidad, que intentaron descubrir y establecer la verdad respecto a la existencia, y de esto hace ya 25 siglos, pero que le dieron las bases a toda la Filosofía posterior que de una u otra manera o bien se basaban en la teoría de cada uno, o de mezclar ambas para una respuesta más exacta. En efecto, de lo que se trata es de comprender el problema del “ser” y del “devenir”, del “todo”, de lo “uno”, de lo “indivisible” y de lo “múltiple”. Es tanta la trascendencia de lo que afirma cada uno, que la metafísica, la religión, la astronomía, la antropología toman como base una o ambas ideas.



En general se puede decir que Heráclito fue el autor del sistema en que las doctrinas de la escuela jónicas han sido llevadas hasta sus últimas consecuencias. Según él el principio universal es el fuego: todo viene del fuego y a él vuelve incesantemente por una serie de transformaciones continuas, de donde se deriva que en el mundo nada es estable, que las cosas sensibles no hacen más que pasar, que ellas están en una perpetua emanación, a semejanza de las aguas de un río que ya no son las mismas cuando a ellas se entra por segunda vez. Dice: “no es posible entrar dos veces en el mismo río”.



En lo que se refiere a Parménides, partiendo de la idea del ser, sostuvo que éste no tiene principio, que tampoco tendrá fin y, en una palabra, que no cambia, que es indivisible e infinito y que llena todo el espacio. Es el primer filósofo que sitúa en el centro de la Filosofía el concepto del “ser”.



Encontrará además una variedad de conceptos que aún asombran y que tienen plena validez, por ejemplo: la identidad de los contrarios. La vida no sería tal si no hubiera al mismo tiempo subida y bajada). Como es arriba es abajo. La verdad es aquello que “es”, no oculta para quien sabe buscarla. Está en el “logos”, en el “cosmos”, en el principio y origen de todas las cosas, de todo cuanto existe y explica porqué la unidad no es sólo la suma de todas sus partes, etc.



Finalmente, decir que la riqueza de estos pensamientos tendrán años después una síntesis admirable en un gran filósofo: el Estagirita.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE