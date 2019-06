Opinión 01-06-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Historia del tiempo”, de Stephen Hawking?

Este texto se publicó por primera vez el “Día de los Inocentes” (según Hawking el 1.04.1988). Señala que nunca esperó que tuviera tanto éxito, pero consideró que la historia de interés humano de cómo ha logrado llegar a ser un físico teórico a pesar de su discapacidad, ha ayudado mucho.



El libro lo forman 10 capítulos una conclusión. Contiene cuestiones de investigación tales como la base de la cosmología y la teoría cuántica. Aparecen también inevitablemente interrogantes, por ejemplo: ¿De dónde viene el universo?, ¿Cómo y porqué empezó?, ¿Tendrá un final?, y, si es así, ¿cómo será? Advierte que evitó integrar ecuaciones en sus explicaciones con la finalidad de no asustar a los lectores y hacer más accesible a todos su lectura.



Esta “Historia del Tiempo”, no dejará indiferente a nadie, porque todo transcurre en él, incluida nuestra propia vida (que a veces se considera larga o corta, según las circunstancias como decía Ortega y Gasset). De hecho lo conocido de él, es que tiene un sentido, ahora… si éste corriera en forma opuesta algún día, los efectos precederán a las causas. ¿Será eso posible?



El autor considera el universo sin principio ni final en el tiempo. Dice: “Es la Física la responsable de que el propio universo se genere autónomamente”. Muchos en la historia se han preocupado de explicar lo relativo al tiempo, entre ellos, Aristóteles, Agustín de Hipona y otros, y la gran incógnita siempre es: ¿Cuál es la naturaleza del tiempo y si éste llegará alguna vez a un final?



El tiempo mantiene en secreto su existencia. Algunos piensan que tuvo su origen en el Bing Bang (Gran explosión) desde donde nace el universo en expansión, aunque queda la interrogante si esta concentración formidable no sería el término de un proceso que pudiese ser eterno (expansión y contracción). Es un misterio, ya que “a pesar de que los resultados de los experimentos concuerden muchas veces con la teoría, nunca podremos estar seguros de que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla”. El físico menciona a Michelson Morley el cual expone que: “debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado e independiente del espacio, sino que por el contrario, se combina con él para formar un objeto llamado espacio-tiempo.



¿Habrá algún tiempo absoluto o es relativo debido al movimiento y a la velocidad de los sucesos? Pone el siguiente ejemplo: “Considérese un par de gemelos. Supongamos que uno de ellos se va a vivir a la cima de una montaña, mientras que el otro permanece al nivel del mar. El primer gemelo envejecerá más rápidamente que el segundo. Así, si volvieran a encontrarse, uno sería más viejo que el otro. En este caso, la diferencia de edad sería muy pequeña, pero sería mucho mayor si uno de ellos se fuera de viaje en una nave espacial a una velocidad cercana a la luz. Cuando volviera sería mucho más joven que el que se quedó en la Tierra. Esto se conoce como la Paradoja de los Gemelos”.



Hawking afirma que en la Teoría de la Relatividad no existe un tiempo absoluto. Cada observador tiene su propia medida de tiempo. Hay mucho más sobre esta temática como “el tiempo imaginario”, que puede sonar a ciencia ficción, pero se trata de hecho de un concepto matemático bien definido y que abre la puerta a una vastísima gama de descubrimientos astronómicos.



Libro que conviene leer.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE