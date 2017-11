Opinión 18-11-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro Historia secreta de Chile 3

He escuchado decir que segundas partes nunca son buenas, pero no es el caso presente, ya que es el libro número 3, y puedo afirmar que es mucho más interesante e ilustrativo que los anteriores. Esto, porque es muy reciente (agosto 2017) y sólo se refiere a nueve acontecimientos puntuales de la historia de nuestra patria, lo que a más de ser tremendamente importantes pueden aportar mayores detalles y darle a la narración la globalidad necesaria en cada capítulo para ser mejor entendido y de esa manera, casi vivir los dramas que se relatan. Según el autor, el objetivo del libro es hacer un aporte para despertar la curiosidad del lector, para que conozca aspectos desconocidos de lo que hemos sido como nación. Esto se explica porque en este nuevo siglo (al menos en nuestro país), se democratizó la información y cada uno puede tener acceso a increíbles cantidades de datos vía prensa, internet, etc. En consecuencia, para bien o para mal, el conocimiento dejó de pertenecer a unos pocos. Por otra parte, quiere mostrar el contenido humano de los personajes famosos o próceres que hemos tenido, con la idea de saber lo bueno y lo malo que hicieron, los errores cometidos, valorando así dichas experiencias que nos pueden servir para aprender. La historia tiene a veces características cíclicas, y ello ocurre en parte, justamente por tratar de esconder lo que se considera inconveniente y así, se corre el riesgo, de que si no asumimos los errores, éstos seguirán ocurriendo, ¡Así de simple! Sin dar mayores luces de su contenido, nombraré los respectivos capítulos con la temática contenida: 1.- Trata de “la tragedia aparentemente más grande de nuestra historia”, y se refiere al incendio de La Compañía, ocurrido en Santiago el 9 de diciembre de 1863. Su causa, drama y consecuencias. En este episodio se analizan algunos temas como la situación de la mujer en el Chile del siglo XIX, pero lo principal es el detalle dantesco de lo que allí ocurrió. De hecho, hasta el día de hoy es considerada una de las peores tragedias de occidente. 2.- Un exorcismo público en Santiago 1857, perpetrado a Carmen Marín, que tuvo ribetes culturales, políticos y económicos, ya que por esa fecha había un pugna entre los republicanos y la iglesia y, además, muestra las condiciones insalubres de los recintos que albergaban a personas con padecimientos psicológicos y de los espeluznantes tratamientos a los que eran sometidos. 3.- ¿Esclavos africanos pelearon en la Independencia de Chile? Es muy esclarecedor este capítulo sobre el tema de la esclavitud. Las razones que se aducían para su prohibición o para su mantención. Le parecerán bastantes conocidos los argumentos de aquellos que presagiaban el apocalipsis ante cualquier cambio de statu quo. Se sorprenderá del papel de los negros en la independencia de nuestro país. Sabrá sobre los Regimientos 7 y 8. Y mucho más. 4.- Héroes antárticos de lo imposible. En este capítulo se puede descubrir que la Antártida es el lugar más maravilloso y temible de la tierra. Descubrirá el punto medio entre Arica y el Polo Sur. Se narra la hazaña del piloto Pardo, contada por Sir Ernest Shackletón, que quiso atravesar en 1914 con cero tecnología de comunicación, este territorio de 2900 km Podrá conocer quién fue Luis Pardo Villalobos y por qué Chile tiene una enorme deuda de gratitud y homenaje a tan ilustre y humanista personaje. 5.- En la Isla de Pascua hubo una revolución dirigida por una vidente. Conocerá la

desolación que llegó primero con los peruanos y luego con los chilenos, en una secuencia cronológica. 6.- ¿Cuál es el mensaje detrás de nuestros símbolos patrios? 7.- ¿Quién era Gabriela Mistral? Maravilloso relato de la grandeza de nuestra poetisa. La admiración que le tenían en el extranjero, su inmenso aporte a México y el pago de Chile. 8.- El cráneo de Carrera. Para creer o no creer, para averiguar o quedarse sin hacer nada. 9.- Chile, cementerio de obreros. Una historia de nuestro país que pocas veces se conoce, menos se cuenta o se nombra al pasar, como si no fuese importante, que aparentemente no conviene conocerse, pero, ¡la verdad nos hace libres! Vivir en la ignorancia hace cometer los peores desaciertos y, como ya se ha dicho, se corre el riesgo de volver a cometerlos. Cuestiones tan sustanciales, que han costado la vida de muchos, vale la pena conocerla. Su causa y su justificación o la justificación de lo injustificable.

Positivo leerlo, con espíritu crítico, humildad, valor y respeto.



Gaspar Doyle