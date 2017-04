Opinión 29-04-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Historia secreta del Transantiago”, de Benedicto Castillo Irribarra?

Tal cual, Transantiago debe ser la palabra más irritante del vocabulario chileno. Evoca sufrimientos, líos y dificultades. En su tramitación y en penumbras se armaron complots, cohechos y negociados en los niveles más altos. Por su culpa se suicidaron microempresarios, autobuseros y otros tantos se fueron a la quiebra; la cúpula dirigencial de las micros amarillas cayó a la cárcel y se abrieron numerosos juicios. Incluso, tuvo repercusiones serias en algunos partidos políticos.



Este libro contiene una investigación sobre la génesis, desarrollo, implementación y cambios sufridos por el Transantiago hasta el año 2016. Además, aparecen aquellos hitos más traumáticos en materia de gestión, descalabros y financiamiento cercano al despilfarro, hasta que fue subsidiado.



También destapa aquellas intrigas protagonizadas por empresarios extranjeros y chilenos, que participaron en las licitaciones del transporte público, al igual que las negligencias y los enredos de los funcionarios gubernamentales a cargo de la puesta en marcha del plan de transporte público (este asunto es tan complicado que ha afectado seriamente la imagen de conocidas figuras del ámbito nacional).



Devela los lobistas de las fábricas de buses y las querellas entre quienes armaron tinglados para enriquecerse y aquellos pocos que los denunciaron a los Tribunales de Justicia, sin ningún resultado positivo.



Se incluyen datos acerca de los aportes periódicos que las organizaciones de microbuseros dieron dinero en efectivo a partidos políticos.



La presente obra se encuentra dentro del contexto del periodismo investigativo –tan en boga hoy en día-, que ha permitido que salga a la luz lo que estaba oculto o lo que no se quería que fuera de conocimiento público. Esto revela que hay “medios, editores, periodistas y fotógrafos comprometidos con el periodismo de calidad”, que “requiere tiempo”, y “que va más allá del simple hecho noticioso y es capaz de trascender basándose casi siempre, en hechos que alguien quiere esconder”, como lo señala Amparo Plá y Lakatos, académica de periodismo, Universidad A. Bello, en un comentario de un diario de nuestra región el 14 de abril del 2017.



El texto de 13 capítulos, comenzando con: “Primer secreto desclasificado”, con un epílogo y anexo en que aparecen documentos pertinentes a lo afirmado en la narración y 34 fotografías a color de personajes relacionados.



Lo del Transantiago, además de ser un problema bastante serio, que sigue vigente con la evasión considerable del pago del pasaje por parte de los usuarios, tuvo un origen desastroso y ha tenido que corregirse paso a paso, a veces bien y a veces mal, lo que ha significado rotación de ministros (en alguna oportunidad con escándalo) en el rubro transporte. Los que padecen esta situación, evidentemente son la mayoría de los usuarios santiaguinos.



Conviene la lectura de este libro para conocer la realidad que había antes de la implementación del TS, los objetivos que se proponían –que eran loables-, pero que no se cumplieron o no se pudieron cumplir. ¿Por qué? El texto detalla mucho de esto. En consecuencia, juzgue usted.



Puedo decir –para no quitarle lo que descubrirá en sus páginas- lo del millonario perdonazo de la Subsecretaría de Transporte a inversiones Alsacia y de la Agmtp, por unos 228 millones de pesos. ¿Le perdonarían a usted el no pago de un Tag en Santiago?, o ¿cualquier pequeña cuota en alguna parte?







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE