Opinión 14-07-2018

Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Historia secreta mapuche”, de Pedro Cayuqueo?

El texto tiene un correcto enunciado, porque efectivamente es una versión histórica de los pueblos indígenas tanto de Argentina como de Chile. En él se detallan los acontecimientos llamados “La conquista del Oeste”, y “La pacificación de la araucanía”, respectivamente.



En la historia oficial que se aprende por lo regular en los colegios, hay una distancia gigantesca con lo aportado en esta obra, la cual va al detalle, descripción de la vida, acciones y costumbres de estos pueblos, y de su reacción al verse invadido por personas y culturas hasta entonces desconocidas por ellos.



El autor para el desarrollo de esta narrativa, consultó nada menos que 110 libros, de historiadores, cronistas, diplomáticos, periodistas, viajeros y, además, muchas otras fuentes documentales que son citadas para explicar y fundamentar los hechos relatados.



En sus 370 páginas el lector podrá acceder a la vida de los líderes indígenas, sus pensamientos, acciones bélicas, tratados de paz y acuerdos (que no siempre fueron respetados por los que “colonizaron” los territorios que ellos habitaban). Se hace mención a las causas de fondo de estas ocupaciones, tanto por españoles como por los que constituían el estado de Chile.



No es un libro de evocación “romántica”, porque en realidad pone al desnudo el vandalismo, pillaje, robo, engaño, masacres (que en algunos casos recuerda el nefasto Incendio de la Compañía, ocurrido el 09 de junio de 1863 y relatado en “La Historia Secreta de Chile III”, de Jorge Baradit, El Heraldo 18.11.17).



Pedro Cayuqueo se pregunta: ¿Cómo un pueblo de grandes líderes y estadistas, que parlamentaron siglos con la Corona Española y mantuvieron luego nutrida correspondencia con mandatarios de ambas repúblicas (Argentina y Chile), fueron degradados a indios traidores, rencorosos, ladrones y borrachos.?



No cabe duda que conviene su lectura para conocer una visión distinta de estos pueblos, ya que como decía O. Wilde “el único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Lo anterior podrá aportar elementos nuevos y más realistas para dar solución actual a nuestro país al caso de las reivindicaciones que se esgrimen actualmente en la Araucanía, como por ejemplo: regular la propiedad de la tierra de los pueblos originarios, favorecer el progreso material y social de los mismos, fomentar su identidad y su cultura.



Recuérdese que durante el Presidente Ricardo Lagos se constituyó la “Comisión de verdad histórica y nuevo trato”, presidida por el Ex Presidente Patricio Aylwin que tuvo conclusiones valiosas cuyos frutos no se aprecian aún. Asimismo, de alguna manera entregará reflexiones en cuanto a precisar a qué acuerdo se puede llegar, tomando en cuenta que a través de la historia siempre ha habido grupos minoritarios que se han negado a cualquier acuerdo. Por otra parte, delimitar la correcta extensión o alcance geo-político del esgrimir derechos ancestrales. Es de toda conveniencia precisarlo a objeto de evitar que cada cual entienda sólo lo que quiera entender. Es algo complicado, porque hay que establecer límites históricos y cualquier hito que se señale será “arbitrario”. No hay que olvidar que del Maule al Norte habían, antes de la llegada de los españoles, otros pueblos originarios.



Lo que esta obra proporciona es un elemento vital respecto a personas, tradiciones y modos de vida en un lugar y por tiempos dilatados. Con todo, ello nos pone en la actualidad, ante el hecho de que “si revisamos la historia de la humanidad advertiremos que ella no es más que una seguidilla de conquistas y de ocupaciones de pueblos sobre pueblos, de civilizaciones sobre civilizaciones, de naciones sobre naciones, las que después de mezclarse han dando origen a otros pueblos, civilizaciones y naciones, y que organizados jurídicamente han constituido los estados que hoy conocemos”.



El tema da para largo, pero el conocimiento y la verdad ayudan a tomar las mejores decisiones. Conviene la lectura del libro por su vigencia y por la proyección como antecedente para una solución adecuada a lo llamado “Pueblos Originarios” en nuestro país.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE