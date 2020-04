Opinión 18-04-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Inteligencia Emocional”, de Pablo Fernández-Berrocal?



Esta edición sobre tan apasionante tema es del año 2018, por lo que hay una diferencia de una década con “Inteligencia Emocional” publicada por el periodista Daniel Goleman y que en honor a la verdad, el concepto de inteligencia emocional pertenece a Peter Salovey y John Mayer publicado en el ámbito científico 1990.



El objetivo de este libro es tratar de responder a la pregunta sobre quiénes somos, qué hemos hecho y hacemos, a veces por los caminos equivocados. Por ejemplo: ¿cómo alguien tan inteligente puede hacer cosas tan estúpidas? Personas consideradas de gran visión y sapiencia, por cuestiones emocionales han estado a punto de destruirlas como personas o profesionales. En consecuencia, el texto concluye en afirmar que las emociones son esenciales para la toma de decisiones en nuestra vida para el éxito personal como para nuestra salud y bienestar, así como para entregar un positivo aporte a la sociedad. La cuestión no es nueva, ya se preguntaron algo similar los 7 sabios de Grecia y recuerda la inscripción del oráculo de Delfos “Conócete a ti mismo”.



Mirando la realidad con la perspectiva de la totalidad, de lo Uno, podría decirse que la inteligencia es una sola, pero que en ella hay aspectos, dimensiones varias que influyen en su desempeño. Seguramente conocerá que hay libros tales como: “Inteligencia relacional”, de Jaime García y Manuel Manga, “Inteligencia social”, de Daniel Goleman o “Inteligencias múltiples”, de Howard Gardner y puede que otros. No cabe duda que la cuestión emocional es un factor motivador de la conducta humana y por ello es de toda conveniencia conocer, ya que así podrá –al menos- reconocer las propias emociones, la posibilidad de controlarlas y reconocerse si es una persona con preponderante inteligencia emocional. Se señalan algunos test para descubrirlo, el proyecto Dunedin, el movimiento Seal, etc.



Hay una dedicación especial en la obra al tema escolar y la necesidad de educar las emociones desde la infancia, como también el ir progresivamente fortaleciendo la voluntad. Esto abre expectativas para una sociedad más tolerante, menos ansiosa o depresiva. La OMS señala que más de 300 millones de personas viven con depresión en el mundo. En consecuencia, para ser personas más felices hay que manejar la temática de las emociones, de manera que puedan aportar a la sociedad, recordando aquel principio que señala “Nadie puede dar lo que no tiene”.



Oscar Wilde decía: “Hay personas que causan felicidad allí donde van. Otras, siempre que se van.” Esperemos ser de las primeras.



El libro es muy informativo y presenta claves prácticas para mejorar nuestra inteligencia emocional.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE