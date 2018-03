Opinión 31-03-2018

Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Jaime Galté”, de Sergio Salinas Cañas?

Libro que revela algo enigmático, desconocido, intuido por unos, rechazado por otros. Hace enfrentarnos a lo metafísico, a aquello que está (al menos por ahora) más allá de la física. Nos hace reflexionar que hay muchas realidades que aunque no las veamos o comprobemos fehacientemente, no por eso no existen…como les ocurrió a muchos de nuestros antepasados a los cuales los adelantos tecnológicos actuales, eran algo inimaginable.



En tiempos universitarios, mi profesor de retórica nos explicaba que al romper una ampolleta encendida, lo que se destruía era la materia a través de la cual se hacía presente la electricidad, pero no por romperse la ampolleta la electricidad dejaba de existir. ¿Será lo mismo con el ser humano compuesto de materia y espíritu?, ¿Sobrevivirá el segundo al primero en alguna dimensión desconocida aún para nosotros?



El caso es, que don Jaime Galté poseía facultades que le permitían la comunicación con espíritus de personas fallecidas y por este nexo podía prescribir medicamentos sin saber medicina, tocar piano sin estudiar música, tener el don de la ubicuidad, etc. En el libro aparecen los nombres con los cuales tuvo comunicación, o mejor dicho, aquellos que se manifestaban a través de él. Por ejemplo, el doctor Halfanne.



Los espíritus a través de él podían curar personas, orientar, diagnosticar, ver cosas que iban a ocurrir, etc. En la narración se exponen 36 situaciones que dejarán sorprendido al lector y que por cierto, le invitarán a abrir su mente a lo desconocido y a considerar seriamente la posibilidad o realidad de la trascendencia. Aparece también en el contenido el tema de la reencarnación, que es algo discutible, por un asunto numérico y por un problema de índole cognitivo que de no darse hace estéril su fundamento y/o su justificación. Pero ese es un tema aparte.



Como en la historia han aparecido muchos falsos profetas, embaucadores y timadores, conviene precisar quién fue don Jaime Galtés. De partida, era chileno y una persona humanista, sencilla en su trato, acogedor, ilustrado y generoso. De hecho nunca cobró cosa alguna por los beneficios que realizó a favor de personas que recibieron su ayuda. No fue una persona cualquiera de la cual el lego pudiera sospechar o dudar de lo que hacía: Fue profesor titular de Derecho Procesal en la U. de Chile durante 17 años, Catedrático de Derecho en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de Valparaíso, Director de la Sociedad Científica de Chile, abogado de la Contraloría General de la República y otros cargos de distinción.



No, no era un hombre común y corriente, fue masón y uno de los más sobresalientes, alcanzando los más altos grados y dignidades de la Orden. Fue un ser humano especial, nació el 24-05-1903 en Santiago y falleció el 1-11-1965.



La obra en comento es orientadora. Para él, todo comenzó con un sueño que al verificarlo resultó ser tal cual. Esto me ha hecho meditar el sueño de José (Mt. 1, 20-21), y José del A.T. (Gn. Cap. 40-41) y tomarlos más en serio. Reflexiona sobre la facultad intelectiva del ser humano y lo que de ella debería derivar. Finaliza con un ensayo suyo sobre el pensar, sentir y actuar equilibradamente de cuyo contenido se podrá valorar las enseñanzas de sabios de la antigüedad desde los tiempos de Sócrates. Se asombrará con su noción de la caridad, del amor y de una relación y explicación de la Trinidad. Termina con una oración en ese mismo sentido.



Muchos connotados personajes chilenos de la política e intelectualidad, además de personas sencillas, acudieron para solicitarle sus servicios de médium: aparecen sus nombres.



Una lástima no haberlo conocido personalmente.



¡Libro imperdible de leer!



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE