Opinión 28-01-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Juego del destino”, de Jeffrey Archer?

Siendo una novela, ofrece varios aspectos que a mi juicio, parecen interesantes dedicarles atención:



En primer lugar llama la atención que su índice está dividido en capítulos que aluden a libros bíblicos a saber: Génesis, Éxodo, Crónicas, Actos, Jueces, Revelación y Números.



La trama de la novela la describe el mismo texto en forma general, tratándose de que a finales de los años cuarenta, en Connecticut, dos hermanos mellizos son separados al nacer. Nat Cartwright se va a casa con sus padres biológicos –una maestra y un vendedor de seguros-, mientras que su hermano comienza sus días como Fletcher Andrew Davenport, hijo único de un multimillonario y una dama de alta sociedad.



Los dos hermanos crecen sin conocer la existencia el uno del otro. Nat lucha en Vietnam, llega a ser héroe de guerra y, tras acabar sus estudios, se convierte en un banquero de éxito. Mientras tanto, Fletcher se distingue como abogado criminalista antes de ser elegido senador.



Sus vidas siguen caminos separados hasta que uno tiene que defender al otro, acusado de un asesinato que no cometió. Más tarde se enfrentarán en la arena política como candidatos al cargo de Gobernador de su Estado, primero sin saberlo, luego sabiéndolo. Se enfrentan a un extraño dilema: si uno gana, el otro tiene que perder…



Sin embargo, lo más interesante para mí, es cómo reaccionará el lector ante esta novela, ya que el cambio de los mellizos al nacer, no se hizo por accidente o por error, sino que aparecen partes involucradas conscientemente en ello. Se suma, la negligencia funcionaria, los intereses particulares, generándose los silencios cómplices de esta acción.



Digo que espero la reacción del lector, por cuanto lo hará enfrentarse a sus propios valores, a cuál es su opinión sobre lo sucedido, que por cierto, implica injustica y delito con las consecuencias de vidas y cariños robados, crecimiento y maduración de hermandad negados, felicidad de unos a costa del dolor de otros. Esta situación, lamentablemente en nuestra historia la hemos conocido y aunque con el tiempo las verdades se conozcan, inevitablemente lo pasado tiene su precio. Lo ocurrido no es posible cambiarlo. El tiempo forma realidades que un instante no es capaz de alterarlo. Tal vez se pueda saber cómo y porqué pasan las cosas, pero las víctimas siempre serán las víctimas. ¿qué opina?



En nuestra región, juegos del destino, con otros contextos y otras circunstancias, se asemeja a esta historia: Recuerde el cambio de guaguas ocurrido el 2006 y ahora, recién otro ocurrido en diciembre del año recién pasado y que hubo que recurrir a examen de ADN para verificar quién es quién y de quién.



En consecuencia, la novela tiene su valor como relato, pero también como generadora de opinión y juicio del lector, sobre lo lícito, lo moral, lo ético y lo humano.



¡Juzgue usted!



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE