Opinión 05-05-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Juego sucio”, de Francisco Sagredo y Fernando Tapia?

El libro es una denuncia sobre: la corrupción. Un fenómeno que ha sido una epidemia en estos últimos tiempos y que alcanzó también al deporte, específicamente al fútbol y a sus dirigentes, poniendo a la vista de todos, cómo las personas admiradas y prestigiosas eran al final, ídolos con pie de barro.



La obra muestra –con nombres y apellidos- acusaciones de sobornos, pagos personales por firmas de contratos que favorecían a determinadas empresas (Derechos de TV., marcas deportivas, etc.), fraudes, lavado de dinero, asociación ilícita, etc., a dirigentes del fútbol profesional a nivel mundial y sudamericano, entre ellos Chile, personificado en la figura de Sergio Jadue y su paso por la Presidencia de la ANFP. Toda esta revelación es derivada de la investigación hecha por el FBI que señala que esto no era algo ocasional, sino que estaba arraigado durante décadas. Aparecen involucrados dirigentes de varios países, mostrando, lamentablemente, el lado oscuro del fútbol profesional. Señala que la FIFA es una mafia casi desde su creación y que este mal llega a ser transversal alcanzando a la Conmebol. En el libro “Tarjeta Roja”, editado el 2006, Jennings ya dejaba muy en claro, con datos y testimonios, la corrupción imperante en la FIFA, el pago de sobornos, la manipulación de votos para la designación de las sedes mundiales del 2006 y 2010, y la forma en que los altos directivos engrosaban sus cuentas personales a través de las coimas y sus vínculos con las empresas intermediarias de derechos televisivos y comerciales.



Lo que resulta una anécdota tragicómica es que el destape de todo esto, que comenzó el 27 de mayo del 2015, con la detención en Zurich de dirigentes de la FIFA y la Conmebol, fue aparentemente en venganza de Estados Unidos por no haber sido designado sede para la Copa 2022. Joseph Blatter, reconoció que “si se hubiera votado por Estados Unidos para la copa del 2022, los estadounidenses no habrían tenido razones para atacar la FIFA, porque habrían tenido su mundial y yo habría finalizado mis cuatros últimos años de mandato, tranquilamente”. ¡Sin comentarios!.-



Lo nefasto de lo que muestra el texto en sus 433 páginas, es la crisis de confianza que se instala en las Instituciones cualquiera de ellas por muy respetables que parezcan. Se aprecia de su lectura que en la sociedad actual, hay una gran decadencia de valores, porque todo tiene precio, priman los intereses personales y es aceptable trampear, eludir, abusar, postergar, trepar y hacer cualquier opción con tal de alcanzar el status, el éxito e incluso sólo las apariencias del éxito. Pareciera que todo está cubierto por un manto de vulgaridad y arribismo, producto de un afán de riqueza, de dinero elevado a la categoría de dios único y también de un tener y consumir elevado a la condición de bien supremo.



Los autores hacen ver realidades que de tanto estar presentes se aceptan como algo “que tiene que ser así”. Se destaca que donde hay alguien que se corrompe, tiene que haber alguien o algo que corrompa, por eso aparece palmario que hay una crisis axiológica que permite la contaminación de conductas no éticas y amorales en los más diversos ámbitos. Sorprende ante este panorama que haya quienes propusieren en su oportunidad, reducir o eliminar las clases de filosofía, cuando en realidad, éstas deberían darse desde la educación básica.



Para los amantes del deporte, especialmente del fútbol, el contenido le será decepcionante, ya que podrá apreciar que inmerso en lo corrupto está también la presión de la dirigencia a los árbitros y, las consecuencias para éstos, en caso de no acatarlas,… y muchos aspectos más que favorecen a unos en perjuicio de otros.



Hay un desafío para el lector en cuanto a no tomar la actitud de la avestruz. Es de esperar y custodiar que la participación de la Selección Femenina de fútbol de Chile pueda actuar en un ámbito de transparencia y dignidad, porque ellas lo merecen.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE