Opinión 03-06-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “La biblia en el quijote”, de Juan Antonio Monroy?

Cuando se piensa que se conoce todo, se corre el riesgo de equivocarse. Esto puede aplicarse a la obra “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, que debe ser una de las más conocidas. Se han referido a este autor como el “Príncipe de los ingenios y de los genios”, y su obra ha sido considerada “la mejor novela en la historia de la literatura”. Muchas personalidades han escrito acerca de ella. Por ejemplo: “ Don Quijote, Don Juan y la Celestina,” de Ramiro de Maetzu, “el quijote como figura de la vida humana”, de José Echeverría; “Aproximación al Quijote”, de Martín de Riquer (El Heraldo 16-04-2015); “En busca del Quijote”, de Carlos Sander, “Casos y lecciones del Quijote”, de Pedro Lumbrera, y muchos más.



Dicho lo anterior, se puede afirmar que siempre hay algo nuevo que aprender de aquello que se cree conocer. La obra Don Quijote ha sido mirada e interpretada desde los más diversos puntos de vista, lo que la enriquece aún más y la torna casi mítica. De hecho en culturas tan distintas a la nuestra, como en Japón y China está en gran valía. Sin ir más lejos en 1996 se publicó en chino.



Monroy tiene como novedoso dos aspectos poco conocidos y por qué no decir ignorados, esto es, las numerosas referencias y citas de textos de la Biblia que aparecen en el Quijote y, además, como anexo una narración analítica de las aventuras de este personaje en su viaje a la ciudad de Barcelona.



Así pues, en la primera parte se detalla un interesante estudio en que se resalta la espiritualidad que poseía Cervantes, y cómo ello se refleja en la influencia que esta dimensión toca a su personaje Don Quijote. Esto se observa en la obra a través de un amplio estudio en el que se va comentando, capítulo tras capítulo, todas las citas y referencias a la Biblia.



La segunda parte, en lo relacionado al singular viaje del Quijote a Barcelona, trata más bien lo atingente a grandes enigmas literarios, que la crítica cervantina no ha resuelto aún hasta el día de hoy, como por ejemplo el caso del falso quijote, llamado también “Quijote de Avellaneda”.



Debo advertir que las citas bíblicas en palabras de Don Quijote o de Sancho u otro personaje partícipe en la novela, es a veces textual y, en otras, una alusión, una referencia, que de todas maneras se puede comprender fácilmente y que suman, más de 50.-



Este libro trae aparejado una serie de beneficios, entre ellos, se conoce el trasfondo de la azarosa vida de Miguel de Cervantes; se puede conocer y entender mucho mejor el texto bíblico que en más de una oportunidad contiene alegorías y simbologías no siempre de fácil comprensión. Se puede contemplar, al mismo tiempo, con una mirada de conjunto, el contexto histórico en que transcurrían estos hechos y se aprenden, por tanto, muchas cosas positivas para la vida cotidiana de cada cual, tales como la virtud, los ideales, los valores, la moral, el testimonio, etc.



Como referencia cito:

- “La burla no necesita la menor inteligencia. Es hija de la pobreza de espíritu. Quien no puede soportar la burla no tiene calidad suficiente”

- “¿Qué representa Don Quijote? Ante todo, la fe… la fe en algo eterno, inmutable, en la verdad, en aquella verdad que reside fuera del yo, que no se entrega fácilmente, que quiere ser cortejada y a la cual nos sacrificamos, pero que acaba por rendirse a la constancia del servicio y a la energía del sacrificio”.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE