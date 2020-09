Opinión 05-09-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro "La desterrada en su patria", de Roque Esteban Scarpa? II parte





En la primera parte quedó la pregunta: ¿Sabía usted que Gabriela Mistral fue una enamorada de las bibliotecas? Efectivamente. Deseaba una en cada ciudad, en las escuelas infantiles y secundarias. Igualmente ambicionaba hubiera en el Liceo que dirigía, una clínica dental, un digno sueldo para el profesorado y desayunos escolares para los estudiantes. Propuso que se estableciera por la autoridad máxima educativa, “vacaciones de invierno”, para estudiantes y profesores, basándose en 10 sólidas razones. Ante esto, las autoridades de la época lo rechazaron de plano, con argumentos que aparecen como un menoscabo a la inteligencia y, además, con contradicciones manifiestas.



Se me ocurre preguntar: ¿qué habría pasado si Gabriela Mistral hubiera sido Ministra de Educación en nuestro país?, es decir, alguien que entendiera la materia… esto, porque no es lo mismo un economista o un sociólogo que un poeta y profesor de la profundidad de Gabriela con una mirada estética, ética y espiritual. Habríamos tenido, sin duda, un resultado glorioso tanto literario como pedagógico.



Como se expuso en la primera parte, la Mistral fue enviada a Punta Arenas a dirigir el Liceo de Niñas de la ciudad, posteriormente lo fue en Temuco, para trabajar como directora y organizar el Liceo del lugar, que se encontraba en un caos de luchas internas y desorden. Ello demuestra su tremenda capacidad de liderazgo.



En este libro hay muchas frases para el bronce, que muestran en toda su magnitud la grandeza de esta poetisa, que además, se podría decir, fue profeta. Cito algunas de sus frases:

-“a nuestro arcaico sistema administrativo expresamos por nuestra parte, que hay que agregar nuestro centralismo exagerado, que obliga a retardar indefinidamente la realización de obras de innegable utilidad pública”.

-“nada hay que contribuya a la ilustración de un pueblo, como la buena y selecta lectura”.

-“a todos nos mancha un mundo imperfecto e injusto”.

-“otro pecado nuestro es el de pretender cosas definitivas al primer soplo de esfuerzo”.

- “es de sabios la serena colaboración con los adversarios, entendimiento necesario como de síntesis de los elementos antagónicos en la química del universo”.

-“a una patria le basta tener leyes justas para hacerse amar”.



Hay mucho más, pero no puedo omitir que fundó la revista “Mireya” en Punta Arenas, cuyo primer número apareció en mayo de 1919. En ella se difundieron pensamientos de connotados personajes de la literatura, nacionales e internacionales.



¡Gabriela era grande, sin duda! No puede olvidarse que México advertido del genio de la poeta, la invitó en 1923 para encabezar una gran reforma educacional en ese país que la recuerda y reconoce hasta la fecha.



El texto de Esteban Escarpa, que está editado en dos tomos, es una detallada narración de permite un profundo acercamiento y mayor conocimiento de nuestra insigne poetisa.



Quisiera terminar con una anécdota personal que no me favorece mucho, sin embargo que por ser verídica la comparto: mi primera pelea fue a la edad de 7 años en el patio de mi escuela primaria. Uno de mis compañeros de clase tuvo la insolencia de decir que Gabriela Mistral no se llamaba así, sino Lucila Godoy. Ante tamaña injuria que consideré una vileza y un mancillar a tan gran poetisa lo conminé a retirar sus dichos, que al no hacerlo derivó en la contienda en el recreo. Aprovecho ahora, años después, de disculparme ante todos mis compañeros de estudio (que por lo demás avivaban la cueca), y a mi contendor, cuyo nombre no recuerdo. Él estaba en lo cierto. En ese momento ignoraba lo que era un seudónimo.



















