Opinión 10-03-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “La dieta de los honorables”, de Nancy Guzmán?



Es un libro con mucho humor y he escuchado decir que no hay nada más serio que el humor.



En la historia, personajes notables se han caracterizado por esta fina cualidad, tanto para reírse de sí mismos, de desnudar acciones de un tercero o grupo, como de hacer una crítica pertinente. En este caso, la ironía crítica de la autora, va dirigida a la cámara de los honorables diputados. Su base –y tiene razón cuando lo dice-, es que “han sido complejos los últimos años para Chile, sobre todo si sumamos la corrupción empresarial, el desprestigio de la política y las instituciones republicanas”.



En la narración Guzmán va señalando las características más peculiares de cada Honorable, sus aciertos, errores, los bochornos en que se han visto, los conflictos de intereses que ni los conmueven, la transgresión de los límites éticos y muchas cosas más que el común de la gente ignora. tal vez, soñando que cada uno de ellos trabaja incansablemente por representar a cada lugar que lo eligió, y que las leyes que estudian y aprueban tienen origen en los más altos ideales de bien común y no de intereses de empresas, grupos de presión, devolución de favores y otros.



El humor en política no es nuevo, ya en el siglo pasado circulaba “Topaze”, considerado como “el barómetro de la política chilena”. Lo curioso, es que por esos años nadie o muy pocos se enojaban, más bien atendían al por qué de la sátira y evaluaban lo que estaban haciendo bien o mal. Después apareció un libro del periodista Eugenio Lira Massi, titulado “La cueva del senado y los 45 senadores”. Resultado: éxito editorial. Su logro fue que describiéndolos aportaba al lector –por despistado que fuera- cuáles eran los parlamentarios que valían la pena y cuáles no.



¿Cuál es el logro de la obra en comento? Sin duda que los Honorables se den cuenta que son fiscalizables y que sus actos, incoherencias, complicidades y otras yerbas, quedan en el conocimiento público.



Se hace un comentario jocoso de cada Parlamentario, ya que aparte de catalogarlos como el pedigüeño, el figuretti, el achorado y, por grupos, los rebeldes, los decanos, los huérfanos, los care palo, etc., muestran que los ideales no siempre se respetan y, otras realidades que ni se imaginan.



El texto sólo tiene 3 capítulos, pero cada uno con más de un tema de análisis, destacándose el tercero con 20 de ellos y en cada uno otras tantas divisiones. Es ameno, porque los comentarios son relativamente breves y como están salpicados de humor, se lee casi sin darse cuenta. Al final, aparece la lista de los Honorables durante los años 2016 y 2017, con los montos millonarios de gastos operacionales y otros por asesorías externas que cada uno utilizó.



Como el humor se utiliza a veces, para especificar las características de algunas personas, cosa que ocurre desde cuando se va al colegio, quiero contarles que aquí en Linares, en el siglo pasado había un farmacéutico a cargo de la farmacia del Hospital. A fin de año, le regaló a cada funcionaria que colaboraba con él, un presente, con un sobre que decía: “para doña paciencia”, “para doña indecisión”, etc. ¡Lo encontré genial!



La nueva composición de la Cámara de Diputados tendrá varios de los citados en el texto. Esperemos que si lo han hecho mal, cambien; y que los recién llegados no se contaminen con las causales por la que hay tan poca credibilidad en ellos. Necesitamos una clase política que dé el ancho y que el país necesita.



Retomando el tema que nos convoca, digo que el libro es una guía para pensar y observar si nuestros Honorables son o no son los más aptos para representarnos. Por el bien de Chile, esperemos que lo sean.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE