¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “la mayoría de las ideas”, de A. Allamand y otros?

Este es un libro de reciente data (junio 2017), y versa sobre visiones respecto a lo que debería ser o debería hacerse en y por el Chile de hoy. Son varias miradas, ya que está compuesto por 16 ensayos elaborados por distintas personas pertenecientes a diferentes áreas, entre académicos, políticos, abogados, ex Contralor General de la República, etc.



Los temas son interesantes, actuales y bien fundamentados, los que de todas maneras son opinables y dan para su apoyo o su cuestionamiento. Ello es así, porque ser autores diversos y los artículos están dirigidos también a públicos diversos. Las problemáticas enunciadas están a la vista de todos; los caminos para darle solución pueden diferir.



Se habla de recuperar los valores republicanos, siendo uno de los principales “el diálogo como base de la democracia y de la producción de acuerdos”, como lo afirma también el Ex Rector de la Universidad de Chile, Don Luis Riveros Cornejo (Rev. Occid. Julio 2017).



En la narrativa de la obra se habla de una política republicana orientada hacia el bien común, la justicia social, a predicar y hacer realidad que las cosas sean justas, buenas, virtuosas y trabajar por el bien común. ¿Cómo lograrlo? Pueden haber visiones dispares que necesariamente hay que consensuar. Las discrepancias no deben ser resueltas por fuerza, sino que por métodos democráticos, evitando las descalificaciones y alejándose de la polaridad.



Los ensayos que aparecen en este Tomo incluyen algunos “temas únicos” y otros, más de uno. Los aspectos a los que se refieren son:



- Atender la pluralidad cultural y étnica del país, señalando que es necesario crear las condiciones para una convivencia común basada en el respeto, el reconocimiento y la colaboración entre las distintas tradiciones culturales, evitando el conflicto y la imposición. La pluralidad cultural étnica o de cualquier otra índole jamás puede ser un obstáculo para encontrar un destino común para la sociedad.

- Preocuparse por el medio ambiente (¡cosa seria!, sobre la cual hasta, Stephen Hawking ha opinado que es una amenaza para la vida y sobrevivencia de la especie humana) y la organización armónica de las ciudades para un habitar digno.

- Enfrentar con decisión –de una vez por todas- el fenómeno de la delincuencia; recobrar la amistad cívica, revalorar las instituciones que han sido objeto de escándalos (fútbol, iglesia, FF.AA. y de orden, empresas), el transporte público (como por ejemplo el caso del transantiago comentado en el texto “Historia secreta del transantiago”, el Heraldo 29.04.2017), situación de los menores, la creación de empleos dignos e incluso lo relativo del período de tiempo presidencial.

- Se comenta sobre la igualdad o más bien la tremenda desigualdad que existe en Chile. Esto es un problema muy relevante y es una realidad que se da a través del tiempo, tan vieja como Aristóteles. La idea es percatarse que las grandes desigualdades constituyen algo de primera magnitud, porque dan origen a dos Chiles incomunicados que se miran con desconfianza, y esto, al igual que la alta concentración económica de unos pocos, conducen a la arrogancia de la riqueza y al abuso del poder, lo que viene siendo un insulto a los sectores menos favorecidos de la sociedad (visiones sobre esto se pueden también leer en: “Lobby feroz”, el Heraldo 8.07.17), “La Tiranía de la igualdad”, el Heraldo 10.12.16, “Poderoso caballero”, el Heraldo 30.04.16). La situación señalada dificulta o impide totalmente “una sana convivencia”, que ya se manifestaba antes (El Heraldo 28.10.76).



Capítulo aparte merecen dos aspecto que se tratan: la previsión y la educación (en lo relativo a la seguridad social desde otra óptica se puede leer en “Nueva previsión”, el Heraldo 03.12.16). Además, se puede enriquecer con la opinión del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. En cuanto a educación, además de lo contenido en este libro, se pueden ver perspectivas similares y/o distintas en “Liderazgo educativo en la escuela”, el Heraldo 10.06.17.; “30 consejos prácticos para educar hoy”, el Heraldo 12.11.16; “Una verdadera educación”, el Heraldo 22.08.15; “Se acabó el recreo”, el Heraldo 28.06.14.



Finalmente, son 296 páginas para meditar sobre las ideas propuestas, ver su valor, compartirlas o disentir, pero siempre en el entendido de que necesitamos principios de unidad, principios que nos recuerden que todos formamos parte de una misma Nación, con historia y desafíos compartidos.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE