Opinión 21-12-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “La otra educación. filosofía para niños y la comunidad de indagación”, de Laurance J. Splitter y Ann M. Sharp?

Víctor Cousin hace años escribió un libro titulado “Necesidad de la Filosofía”, al igual que Carlos Peña, “Por qué importa la Filosofía”, haciéndose eco de la sabiduría que ello implica desde antiguos tiempos, y destacando que su falencia, priva al ser humano de la siempre posibilidad de una vida mejor.



Este libro, que demoró su elaboración 4 años, editado en 1995, trata sobre la perentoria conveniencia de hacer filosofía para niños y niñas; explicar y demostrar el por qué de ello, además de establecer que esta materia está en el corazón mismo de la educación.



Contiene 8 capítulos. Los tres primeros están dedicados a temas relacionados con el pensar; el cuarto y quinto, el tema principal es la naturaleza y el lugar de la filosofía como una disciplina con base en la escuela; el sexto y séptimo, aborda el apremiante tema de la educación ética o de valores. El último, reflexiona acerca de los conceptos de libertad y comunidad.



Los autores dan comienzo a su texto con lo siguiente:



“Vivimos tiempos difíciles. La amenaza de un estado global de guerra puede haber retrocedido, pero no obstante, el mundo está lleno de problemas. Los conflictos y el descontento se extienden en todas partes, prosperan odios raciales y étnicos. La brecha entre los que tienen y los que no tienen es hoy más amplia que nunca, y estamos lejos de asegurar una armonía sostenible entre el confort material y un ambiente sano y seguro. Como para exacerbar una situación ya complicada, parecería que las instituciones en las cuales la humanidad ha confiado tradicionalmente, están siendo cuestionadas cada día más. Se dice que la familia está en crisis; la religión organizada ya no atrae a muchos de los que antaño amparaba; nuestras ciudades continúan creciendo y sus habitantes buscan en vano un vestigio de comunidad, y el ideal de un estado en verdad democrático parece tan elusivo como siempre”.



Ante lo anterior, ¿será demasiado pretencioso o ingenuo pensar que muchas de las tensiones étnicas, raciales, religiosas, de desigualdades, corrupción, abuso y ambientales podrían aliviarse si las partes involucradas poseyeran la capacidad para sentarse y hablar entre sí, con la virtud, la tolerancia, el respeto y los valores que enseña la Filosofía?



La enseñanza de la filosofía desde los primeros años de estudio, afortunadamente cuenta con evidencia empírica respecto a sus efectos positivos en el desarrollo cognitivo, tanto en el desempeño en la matemática, lectura y escritura, además de una influencia bienhechora en la confianza de los estudiantes para hablar en público, habilidades para escuchar y autoestima, sumado a la comprensión ética sobre el bien y el mal de las acciones humanas. (Universidad de Durham en 2015), (Trickey y Topping en 2007), Colom et ol (2014).



Para finalizar, señalar que el texto consta de 329 páginas que muestra de qué forma la filosofía puede cambiar la vida transformando el malestar en bienestar, no sólo en teoría, sino en la práctica. Y esta formación indudablemente debe hacerse desde temprana edad. “En un currículo escolar congestionado de saberes técnicos e instrumentales, la enseñanza de la filosofía constituye un equilibrio necesario para la formación integral de nuestros “niños”, adolescentes y jóvenes de hoy “ (Jorge Navarrete B.). Sylvia Eyzaguirre señala: “Sería recomendable que el gobierno avanzara en esta dirección, introduciendo la filosofía tempranamente en el currículum escolar nacional”.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE